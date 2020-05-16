2020-05-16T19:07:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 17 мая 2020 года: зафиксирована еще одна смерть

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 17 мая 2020 года, что известно на данный момент
Эльвина АПАРИНА
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На утро 17 мая 2020 года число заболевших инфекцией едва не достигло двух тысячНа утро 17 мая 2020 года число заболевших инфекцией едва не достигло двух тысяч
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«КПУфа» продолжает следить за развитием ситуации по коронавирусу в Башкирии. На утро 17 мая 2020 года число заболевших инфекцией едва не достигло двух тысяч. Общее количество составило 1 963 человека. За последние 24 часа оно увеличилось на 89.

Также зафиксирована одна смерть, и число погибших за время с начала эпидемии в Башкирии достигло 17-ти.

ТУРИСТОВ - ДОМОЙ

Тем временем в республику продолжают возвращать туристов. Сегодня в Уфу вернутся 25 туристов из Ташкента. Известно, что жители региона приземлятся в казанский аэропорт, после чего их на автобусах «Башавтотранса» доставят в Башкирию. Всю дорогу земляков будут сопровождать сотрудники ГИБДД, туристы будут обеспечены питанием и питьевой водой.

- Водители автобусов будут в защитных комбинезонах, фильтрующих масках, защитных очках и перчатках. Все остальные сопровождающие также обеспечены средствами защиты, - сообщили в госкомитете по туризму.

Все прибывшие будут помещены в обсерватор на базе санатория «Юматово».

ЗАКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ

Отделение кардиологии в уфимской 21-ой больнице закрыли на карантин по предписанию Роспотребнадзора – здесь накануне выявили пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня 16 мая сообщил минздрав республики.

В ведомстве отметили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, и с понедельника 18 мая работа отделения возобновится.

- Пациент и контактные лица из числа больных и медперсонала переведены в госпитальные базы и на самоизоляцию. У всех взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Все было быстро отработано, вспышки нет. Все остальные отделения больницы №21 работают в штатном режиме, - сообщили представители минздрава.

В ведомстве уверили, что все врачи и медсестры обеспечены СИЗами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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