2020-05-16T08:49:29+03:00
Общество

«Немцы думали, что я погиб в плену, но я вернулся из фронта и прожил достойную жизнь»: история бойца Великой Отечественной войны из Башкирии

Только вот спустя несколько лет имя Василия Трофимовича пропало с доски памяти
Эльвина АПАРИНА
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Ветеран войны в молодости со своими товарищамиВетеран войны в молодости со своими товарищами
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День Победы в Башкирии бурно отгремел – парад, салюты, встреча «Золотой Звезды» Героя России Минигали Шаймуратова. В редакцию «Комсомольской правды» продолжают приходить истории ветеранов. Сегодня мы публикуем историю Василия Трофимовича Васильева, имя которого исчезло с доски памяти в Булгаково.

Василий Трофимович ушел на фронт будучи 20-летним юношей. В самом начале войны он попал в плен. Его родные нашли этому доказательства: карточку военнопленного из немецкого архива. В нем указано, что воин находился в лагере D Х (310) в Витцендорфе и умер 11.XІ. 41 г.

- Недавно мои дети посетили это поселение Витцендорф, нашли кладбище лагеря, где похоронены 16 тысяч безымянных умерших пленных красноармейцев. Местные школьники создали у ворот кладбища своеобразный мемориал: на столбах закрепляют сделанные своими руками глиняные таблички с этими именами. Каждый год количество табличек и столбов увеличивается. Только вот пунктуальные немцы ошиблись. Я не умер в плену, а был освобожден союзниками, - рассказывал ветеран.

Василий Трофимов вернулся домой инвалидом, вырастил достойных детей, добросовестно работал в совхозе. С почетом он ушел на пенсию, у него есть несколько наград участника войны, каждый год 9 мая ветеранов администрация сельсовета чествовала в клубе в Булгаково.

- Тогда фамилии «не доживших до наших дней» ветеранов войны высекались на камне в мемориале, занимающем площадь в несколько квадратных метров. Земляки приходили почтить память умерших, школьники проводили здесь торжественные мероприятия. Три года назад камень обновили - со временем для недоживших до ваших дней не стало хватать места. Только моей фамилии там не оказалось, - передают слова ветерана потомки.

Сам боец умер в 1996 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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