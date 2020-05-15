Они вернулись с Победой: истории ветеранов Великой Отечественной из Башкирии

На днях в Башкирии отгремели салюты в честь Дня Победы, завершились торжественные мероприятия в честь 75-летия этого поистине великого праздника со слезами на глазах. К сожалению, в этом году так и не состоялось ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка», не смогли участники тех далеких и страшных событий собраться в парке Победы, поговорить друг с другом, вспомнить своих боевых товарищей. В память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой, 2020 год был объявлен Годом памяти и славы, поэтому «Комсомолка» продолжает публиковать серию статей под рубрикой «Награда моего деда». Чтобы помнить ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла не только 9 мая.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Серия материалов «Комсомолки» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отличается тем, что истории своих героических предков в нашу редакцию присылают сами читатели. Это рассказы о настоящем подвиге каждого из простых солдат, прошедших дорогами сначала половину Европы, а затем еще и сотни километров по Дальнему Востоку, добывая Победу над японской Квантунской армией. Это истории о торжестве духа, о защите Родины, о «подвиге после подвига» - все вернувшиеся с фронтов солдаты потом в кратчайшие сроки восстановили разрушенную захватчиками страну. Мы, их потомки, не имеем права забывать об этом.

Рассказом о своем героическом дедушке поделились уроженцы села Темясово, что в Баймакском районе республики. Их герой - Галимов Асгат Нустратович.

Как только стало известно о вторжении фашистских войск на нашу Родину, сотни и тысячи мужчин и женщин ушли добровольцами на фронт. 1 июля у военкомата в селе Темясово провожали первых 12 бойцов, среди которых был и директор Темясовского Башкирского педагогического техникума Асгат Нусратович Галимов. Сегодня мы можем только догадываться, что творилось в головах у них и у их родных.

По прибытии на фронт педагог и учитель Асгат Галимов проявил свои лидерские качества и силу духа в боях за Родину. В скором времени он становится командиром батареи отдельного артиллерийского дивизиона 229-ой стрелковой дивизии.

28 февраля 1943 года Асгат Галимов погиб во время артиллерийской разведки боем – об этом в письме к семье героя сообщил его командир.

Директор Темясовского Башпедтехникума Асгат Галимов героически погиб в феврале 1943 года. Посмертно награжден Орденом «Красная звезда»

«В бою за нашу Советскую Родину, верный военной присяге, проявил геройство и мужество 28 февраля 1943 года. Похоронен с отданием воинских почестей в с. Щурово Красно-Ленинского района Сталинской области» - говорится в похоронке Асгата Галимова.

10 марта 1943 года Асгата Галимова за героизм и мужество наградили орденом «Красная звезда». Посмертно.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Еще одной историей поделились с «Комсомолкой» родные двоих братьев – Явдата и Наиля Султангалеевых. Каждый из них прошел свой собственный на фронтах Великой Отечественной войны.

Когда в Советский Союз пришли захватчики, старший из братьев, Явдат, уже отслужил срочную службу в армии. Ему был всего 21 год, когда он пошел добровольцем на фронт. Поскольку у Явдата уже был опыт военной службы, а до войны он окончил техникум геологоразведки, командование определило его в военное училище. Грамотных людей тогда катастрофически не хватало.

По окончании училища Явдат Султангалеев в звании старшего лейтенанта был направлен на Западный фронт, затем – на Ленинградский, принимал активное участие в обороне города на Неве и находился там до полного освобождения жителей из блокады. День Победы Явдат встретил в Кёнигсберге. Награждён орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

Когда кончилась война, теперь уже капитан Явдат Султангалеев был вынужден задержаться в армии на некоторое время. К мирной жизни вернулся только в 1946 году, так как лечился в госпиталях из-за полученной контузии и ранений. После по призыву партии трудился председателем колхоза, окончил сельскохозяйственный институт, написал диссертацию, работал старшим агрономом в Министерстве сельского хозяйства, откуда ушел на заслуженный отдых. Воспитал троих сыновей.

Явдат и Наиль Султангалеевы вернулись домой с Победой. На фото: братья в 1946 году

Младший из братьев, Наиль Султангалеев был еще совсем юным, когда началась война. 18-летний парень и тысячи его сверстников ушел на фронт добровольцем. Во время боев под Сталинградом, куда он попал в последствии, молодой герой, как и его старший брат проявил лидерские качества. За это его назначили политруком.

- Во время жестоких боев под Сталинградом родители получили от командира части письмо с благодарностью за хорошее воспитание сына, - вспоминают родные сестры Явдата и Наиля Султангалеевых.

В той жестокой битве Наиль получил тяжелое ранение. После длительного лечения в госпитале его комиссовали со службы. За доблестное исполнение воинского долга был награжден орденами и медалями.

«НИЗКО СКЛОНЯЕМ ГОЛОВУ»

В мирное время Наиль закончил в Москве Высшую школу профдвижения. Работал в Белоруссии, в Ставрополе и Хабаровске председателем крайкомов строителей, затем в Уфе – председателем обкома Союза строителей, был членом Центрального комитета профсоюзов БАССР. Несколько лет работал управляющим Башсельстроя. За трудовые заслуги был признан Заслуженным строителем Башкирии. Воспитал двоих сыновей.

- Никого из моих героических братьев уже нет в живых. Но память о них чтут их дети, внуки, правнуки. Мы, живые, низко склоняем головы перед памятью всех, кто воевал, отдал жизни ради нашей свободы, восхищаемся и гордимся их мужеством и любовью к Родине. Живых участников той страшной войны остается все меньше. Когда вижу их с орденами и медалями, на глаза невольно наворачиваются слезы, - пишут родные сестры Явдата и Наиля Лена и Фиоза Султангалеевы.