Коронавирус в Башкирии, последние новости на 15 мая 2020 года: в тяжелом состоянии в больницах 31 пациент

На днях власти Башкирии частично ослабили режим самоизоляции из-за коронавируса, который действует в республике уже второй месяц. Людям разрешили ходить на работу и свободно гулять по улицам, при условии ношения защитных масок в общественных местах: магазинах, на рынках, в транспорте и других местах скопления. Тех, кто игнорирует правила эпидемиологической защиты – ходит без масок и перчаток – будут нещадно штрафовать.

Кроме того, из-за коронавируса в Башкирии остаются закрытыми торговые центры, кроме магазинов с товарами первой необходимости. По-прежнему отменены и все массовые мероприятия, закрыты стадионы, фитнес-центры и так далее.

Но коронавирус пока не побежден окончательно – в Башкирии ежедневно фиксируют десятки заразившихся. Чтобы понять, как чиновники будут с ним бороться после ослабления режима самоизоляции, 14 мая состоялось заседание оперативного штаба в региональном правительстве.

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

По данным минздрава Башкирии на утро 15 мая, в республике зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 1784, из которых в больницах находятся 580 человек, из них 31 человек в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Еще у 664 наблюдается легкая форма заболевания – они изолированы по домам. С полным выздоровлением выписали 524 человека –только за последние сутки выздоровели 56 пациентов с COVID-19.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, всего за время пандемии коронавируса в республике умерли 16 пациентов с подтвержденным диагнозом. При этом за последние сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

Башкирские медики продолжают тщательно следить за заболеваемостью внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали 48 человек с таким диагнозом. Всех их проверяют наличие коронавирусной инфекции.

ДЕНЬГИ ЗА ПЛАЗМУ И БОРЬБА С ОЧАГАМИ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

На оперативном совещании в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что подписал указ об «установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы в 2020 году». Все, кто переболел коронавирусом, смогут получить деньги за сдачу крови для последующего получения плазмы, которую используют для лечения инфицированных COVID-19.

- Наша медицина начала довольно активно применять современные методики лечения. Пошел первый опыт лечения с положительным результатом переливания плазмы людей переболевших ковидом. У нас есть пример, когда мы сняли человека в довольно сложном находившегося с аппарата искусственной вентиляции легких, поэтому нам плазма нужна, - заявил глава Башкирии.

Размеры выплат донорам антиковидной плазмы, следующие: не менее трехсот миллилитров – 2,5 тысячи, 600 миллилитров – 5 тысяч, не менее 450 миллилитров – 3,7 тысяч рублей.

В свою очередь, власти Башкирии озвучили еще один метод борьбы с распространением коронавируса – оперативно реагировать на возможные очаги заболевания. Сначала глава республики Радий Хабиров посоветовал отправить домой 3,5 тысячи иностранных студентов – они до сих пор живут в общежитиях вузов в Уфе. Большая часть из них из Индии.

Затем министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подчеркнул, что именно «компактные места проживания» могут послужить новыми очагами распространения коронавируса в Башкирии.

- Это общежития, не только для студентов, но и для рабочих, работающих на строительных объектах. Данные очаги отрабатываются в максимально короткие сроки, - заявил Максим Забелин.

«СЛЕЖКА» ЗА БОЛЬНЫМИ КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ И БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Еще один действенный способ борьбы с эпидемией коронавируса в республике предложил Радий Хабиров. Он заявил, что на сегодняшний день в Башкирии есть две категории людей, представляющие опасность.

- Первая – это те, кто болеют, находятся дома на амбулаторном лечении. По ним вообще очень строгий режим должен быть, вторые - те, которые находятся в периметре контактировавших, - сказал глава Башкирии.

Хабиров отметил, что чиновники обнаружили среди них тех, кто болеет коронавирусом в Башкирии и нарушает режим – они просто сбегают из-под надзора. Он поручил «проехаться» по месту жительства больных и проверить, дома ли они. Если их нет на месте – привлечь к уголовной ответственности.

В завершении оперативного совещания выступила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова. Она рассказала, как сотрудники министерства труда, семьи и социальной защиты проводят рейды по заболевшим и теми, кто с ними контактировал.

Также Иванова заявила, что на сегодняшний день на биржу труда за пособием по безработице обратились уже более 60 тысяч человек. По ее словам, количество безработных продолжает увеличиваться – каждый день с заявлением о потере работы обращаются примерно по две тысячи человек.

- Количество зарегистрированных безработных приближается к 50 тысячам человек. Мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике, - заявила вице-премьер.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ

Заслушав своих коллег, глава республики пришел к неутешительному выводу – возможно в будущем его команде придется принять нелегкое решение и возобновить режим самоизоляции.

- Экономику мы открыли. Понятно – мы держим у себя в запасе возможность и другого решения: если у нас сейчас ситуация вкривь и вправо-влево пойдем, мы снова будем принимать меры по самоизоляции, – предупредил руководитель республики.

Он заявил, что в ближайшую неделю ожидается увеличение числа инфицированных, «потому что 9 и 7 мая люди довольно свободно себя вели». Глава Башкирии призвал «отработать точечно места с высокой вероятностью заражения».