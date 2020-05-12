2020-05-12T21:37:29+03:00
Общество

Как будут работать детские сады и школы в Башкирии после ослабления режима самоизоляции

Школьники продолжат учиться дистанционно, но ЕГЭ им все же предстоит сдавать
Яна БАЗЕКИНА
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Учебный год школьники закончат в дистанционном режимеУчебный год школьники закончат в дистанционном режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии закончились нерабочие дни, и в республике постепенно смягчают условия самоизоляции. Конечно, большинство родителей школьников и воспитанников детских садов (особенно тем, кому предстоит выходить на работу) интересует – как будут работать в мае дошкольные и школьные учреждения, и когда закончится дистанционное обучение.

Как уточнили в министерстве образования Башкирии, с 12 мая в республике начнут работать дежурные детские сады, которые смогут посещать дети, чьи родители выходят на работу. Для зачисления в дежурную группу необходима справка с работы обоих родителей, что они приступают к своим обязанностям, а также справка из больницы о том, что ребенок здоров. Количество детских садов предстоит определить муниципалитетам самостоятельно.

РАННИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин уточнил, что ранних каникул школьникам ждать не придется, а сама учеба по-прежнему будет проходить дистанционно.

- Начальная школа, с 1 по 4 классы, завершит учебу 22 мая, у остальных школьников, с 5 по 11 классы, учебный год закончится 29 мая. С 30 мая у них начинаются каникулы, - подчеркнул Айбулат Хажин.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ НА ЕГЭ

Что касается главного экзамена – ЕГЭ и ОГЭ, то их в 2020 году из-за эпидемии коронавируса переносить не будут. Даты экзаменов остаются прежними, правда, изменятся условия проведения – ученики должны находиться на расстоянии 1, 5 метра друг от друга, соблюдая социальную дистанцию, перед началом экзамена у всех обязательно измерят температуру, а руки тщательно обработают антисептиком.

Что касается выпускных балов и вручения аттестатов – то эти торжественные события также обязательно состоятся, а дата их проведения будет названа чуть позже и будет зависеть от эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе.

Кстати, для тех малоимущих и многодетных семей, в которых есть учащиеся выпускных классов, власти Башкирии передали 500 планшетов, чтобы ученики смогли достойно подготовиться к выпускным экзаменам, сдать их и успешно поступить в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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