Смертельный пожар и погибший ребенок: подборка ЧП в Башкирии за майские праздники

Прошедшие майские праздники, хоть и прошли в режиме самоизоляции, но все равно отметились печальными событиями, которые обсуждала вся республика. Смертельные аварии, пожар, унесший жизни шестерых человек, найденный погибшим девятилетний мальчик - «Комсомолка» напомнит о самых громких и запоминающихся ЧП.

ПРОПАВШИЙ ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД 9-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК НАЙДЕН МЕРТВЫМ

Трагедией завершились трехнедельные поиски 9-летнего Рустама Ишкулова, который пропал 22 апреля в Гафурийском районе, в селе Нижний Ташбукан. 8 мая мальчика обнаружили мертвым возле берега реки Большая Арметка . Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что ребенок утонул.

Напомним, что малыш приехал вместе со своими родителями в гости к бабушке и дедушке. Пока взрослые были заняты своими делами, мальчик решил прогуляться и, по всей видимости, упал в речку, которая протекала совсем рядом с домом. Бурное весеннее течение отнесло тело ребенка, поэтому три недели спасатели, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры не могли его найти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», но никаких признаков насильственной смерти на теле мальчика не нашли.

В СГОРЕВШЕМ ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ПОГИБЛИ 6 РАБОТНИКОВ

Страшный пожар вспыхнул в ночь на 9 мая в деревне Тимирово Туймазинского района – огонь охватил двухэтажное кирпичное здание тепличного комплекса, где находились семеро рабочих. Шестеро из них сгорели заживо, и лишь одному, 32-летнему мужчину, удалось выбраться из полыхающего здания. С ожогами его доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело: им предстоит выяснить, кто отвечал за пожарную безопасность комплекса и дать их действиям правовую оценку. По последним данным обвинение в причинении смерти двум и более лицам предъявлено местному фермеру, который незаконно переоборудовал второй этаж склада под временное проживание рабочих. При этом директор тепличного хозяйства был в курсе, что электрическая сеть в помещении работает в аварийном пожароопасном режиме и не отвечает предъявляемым требованиям, но не принял никаких мер, чтобы обезопасить людей от пожара – поэтому и случилась трагедия.

В АВАРИИ ПОГИБ МОЛОДОЙ ОТЕЦ, ЕЩЕ ДВОЕ В БОЛЬНИЦЕ

Поздно вечером 7 мая на трассе между Стерлитамаком и Стерлибашево произошло жуткое ДТП: «Мазда 6» неожиданно вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2108. Отечественная легковушка от мощного удара превратилась в груду искореженного металла. Один из пассажиров – 26-летний житель села Елимбетово, который совсем недавно стал отцом – от полученных травм скончался на месте, еще один 27-летний пассажир и 22-летняя водительница с переломами и ушибами были госпитализированы. Сам же виновник аварии, кстати, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду и в этот раз находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбежал с места аварии, но вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В РЕКЕ УТОНУЛ АВТОМОБИЛЬ С ДВУМЯ МОЛОДЫМИ МУЖЧИНАМИ

8 мая в Туймазинском районе Башкирии произошло ЧП: возле деревни Райманово водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги и упал с моста прямо в реку Усень. Находившиеся внутри двое молодых мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться из тонущей машины. Несмотря на совсем небольшую глубину, спасатели извлекли из автомобиля только их бездыханные тела.

Утонувшими оказались местные жители: 32-летний Денис Р. и 33-летний Айнур З. У обоих были семьи с детьми. У Айнура и вовсе за два дня до трагедии родился ребенок. В тот роковой день отправился с приятелем отмечать это радостное событие, но праздник обернулся бедой. Сейчас дорожные полицейские выясняют все причины и обстоятельства случившегося.