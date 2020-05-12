Коронавирус в Башкирии, последние новости на 13 мая 2020 года: начнут штрафовать за отсутствие масок

Каждый день в Башкирии число заболевших коронавирусом увеличивается. По состоянию на 13 мая 2020 года количество зараженных выросло до 1 647 человек. За последние сутки это число стабильно увеличилось на 80. Последние данные по ситуации с COVID-19 привел глава минздрава Башкирии Максим Забелин, их он озвучил на оперативном совещании в правительстве республики. Чиновник пояснил, что на стационарном лечении из них находится 468 человек, в тяжелом состоянии – 15, они на ИВЛ. 697 человек находится на амбулаторном лечении.

Число погибших в регионе достигло 16 человек - от осложнений, вызванных ковидом, скончалась 67-летняя женщина.

- У нас один летальный исход [за сутки], это женщина 53 года рождения, у которой была сопутствующая патология бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, – сообщил Забелин во время брифинга оперативного штаба.

За все время с начала эпидемии в Башкирии от коронавируса вылечились 466 пациентов.

В обсерваторах продолжают находиться 1280 человек - туристы и вахтовики.

МАСКИ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К НОШЕНИЮ

В Башкирии медики отмечают низкую смертность от осложнений опасного вируса. Врачи рекомендуют носить жителям региона маски.

- Мы прекрасно знаем, что существует бессимптомное течение коронавируса. Поэтому мы просим сохранить и даже усилить масочный режим, - заявила Римма Утяшева, заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политики и делам ветеранов Госсобрания-Курултая Башкирии, попросив членов правительства разработать указ, предусматривающий ответственность за нарушение масочного режима. - Иначе все наши усилия по борьбе с коронавирусом могут пойти насмарку.

Депутаты Курутлая уже установили штрафы за нарушение масочного режима. Исходя из ситуации, могут выписать штраф в размере от 1000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение придется заплатить от 3000 до 5000 рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 5000 тысяч до 15000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до 100 000 рублей.

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТКРОЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

В столице Башкирии около поселка Зубово полным ходом идет строительство новой инфекционной больницы. Она откроется уже через две недели, заявил первый вице-премьер республики Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве.

Это будет не просто больница, а целый комплекс площадью 16,1 тыс. квадратных метров. Здесь же откроют общежитие для персонала. Больница возведена из сэндвич-панелей и для сокращения протяженности «чистых» коридоров выполнена в форме курая. Для каждой палаты предусмотрена отдельная вентиляция и свой санузел.

Назаров пояснил, что в инфекционном центре будет сто палат, рассчитанных на одного человека. Но если у пациентов один и тот же диагноз, то в палатах можно разместить в общей сложности до 380 человек, а при пиковой нагрузке – 470 пациентов.

Больница будет оснащена 72 аппаратами ИВЛ, кислородно-газовой станцией и другим медоборудованием. Работать здесь будут 52 медика, в том числе 10 врачей (при пиковых нагрузках – 154 человека, в том числе 28 врачей).

Радий Хабиров отметил, что как только больница откроет свои двери, часть зараженных коронавирусом будут перевезены сюда.

- Здесь лучше условия, лечение, техническое оснащение, и это позволит купировать дальнейшее распространение заболевания, - сказал глава Башкирии.

В БАШКИРИИ СТАЛИ ПЕРЕЛИВАТЬ ПЛАЗМУ БОЛЬНЫМ С COVID-19

В регионе начали переливать плазму больным с коронавирусом. Уже известно о первом успешном опыте. В конце апреля несколько человек в Башкирии откликнулись на призыв сдать плазму. Забор крови и заготовку плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19 проводили Республиканская станция переливания крови (РСПК) совместно с Башкирским государственным медицинским университетом. 9 мая в клинике БГМУ было проведено первое переливания антиковидной плазмы тяжелому пациенту, рассказали в Станции переливания крови.

Медики после процедуры заметили положительную динамику. Все потому, что в плазме выздоровевших больных содержатся антитела к вирусу, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом и оказывают мощный лечебный эффект. При переливании плазмы пациент получает готовые антитела к вирусу, формируется пассивный иммунитет.

Медики также обратились к гражданам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, с просьбой стать донорами плазмы (через месяц после выздоровления) и тем самым спасти тяжелых больных, находящихся в медицинских стационарах республики.