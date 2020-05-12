2020-05-12T14:14:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии частично ослабляют режим самоизоляции

Глава региона внес поправки к режиму повышенной готовности
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Жителей республики предупреждают о штрафах за нарушение масочного режимаЖителей республики предупреждают о штрафах за нарушение масочного режимаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии чиновники обсудили частичное ослабление режима самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров заявил, что полностью снимать ограничения власти не намерены – для пожилых людей по-прежнему действует своеобразный комендантский час. С 12 мая разрешают работать некоторым предприятиям, но делается это потому, что нерабочие дни закончились, а вовсе не потому, что коронавирус побежден. В регионе число заразившихся растет стабильно и пока выхода на плато эпидемии не видно.

МАСКИ НЕ СНИМАТЬ

Обсуждая меры по возвращению к работе, первое на что Хабиров обратил внимание – масочный режим. Он сохраняется и ужесточается. По словам главы Башкирии, нарушителей будут нещадно штрафовать. Он распорядился, чтобы в аптеках маски были постоянно и отметил, что «маска становится неотъемлемым атрибутом нашей повседневной жизни».

- Мы расширяем возможности людей выходить на улицу. Уже весна полным ходом идет. Мы активно работаем в отношении тех мест, где есть высокая вероятность заразиться коронавирусом, - сказал Хабиров.

Именно поэтому масочный режим продолжает действовать. Маски и перчатки нужно носить в помещениях: банках, магазинах, в автобусах, такси, офисах. Также глава региона поручил заняться дезинфекцией подъездов и лифтов.

КОМУ РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ

Глава республики утвердил план, согласно которому к работе вернутся многие предприятия и магазины. Естественно, всех сотрудников обяжут носить медицинские маски, а внутри должны быть антисептики. Торговые центры по-прежнему будут закрыты, театры, кинотеатры, сауны и бани, бассейны и фитнес-центры, стадионы и спортзалы также пока не откроют. Все массовые мероприятия запрещены.

- Ко мне не раз обращались, но торговые центры мы не открываем. По ним мы примем решение, исходя из того, как будет развиваться ситуация, - заявил Хабиров и поручил главам районов проконтролировать этот вопрос.

Власти республики с12 мая разрешили возобновить работу магазинов непродовольственными товарами, при условии, что там будут соблюдаться эпидемиологические нормы – в зале не должно быть более пяти человек при площади торгового зала 50 квадратных метров, десять посетителей при площади 100 квадратных метров и более.

- Мы определяем второй круг предприятий, которые будут работать, выполняя особые требования, - заявил Хабиров.

Под указ главы Башкирии о разрешении работать подпадают, например, магазины одежды.

КТО ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ДОМА

Несмотря на ослабление режима самоизоляции часть жителей Башкирии должна оставаться дома. На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров четко обозначил, для кого режима максимальной самоизоляции сохраняется. Это в первую очередь те, кто контактировал с зараженными коронавирусом, пациенты с внебольничной пневмонией, люди старше 65 лет, обратившиеся к врачу с симптомами ОРВИ, а также члены их семей, проживающие совместно.

- Это довольно большой круг граждан, исчисляющийся десятками тысяч, - подчеркнул глава Башкирии.

Также режим самоизоляции предписано соблюдать тем, кто страдает хроническими заболеваниями и по-прежнему находится в группе риска, а также лицам, прибывшим из-за границы, Москвы и других российских городов, где наблюдается большое число зараженных коронавирусом. Ограничены в перемещениях и контактах лица, находящиеся в социальных учреждениях – интернатах, детских домах, домах престарелых и так далее.

Тем временем власти республики разрешили людям ходить на работу без пропусков, закрыли сайт дорога102, где нужно было регистрироваться, чтобы выехать на машине и заявили, что теперь можно выходить из дома дальше, чем на 150 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
Стало известно, как в Башкирии будут работать школы и детские сады
В Башкирии ввели штрафы за нарушение «масочного» режима
В Башкирии в смерти шести рабочих на пожаре обвиняют фермера
УГНТУ приглашает на День открытых дверей в онлайн-формате
Опубликован список предприятий, которым разрешено работать в Башкирии после 12 мая
Известна личность 16-го жителя Башкирии, умершего от коронавируса
Насколько безопасно сейчас инвестировать в недвижимость?
Радий Хабиров подписал указ о смягчении режима самоизоляции в Башкирии: что изменилось с 12 мая 2020 года
У 10 вернувшихся в Башкирию вахтовиков нашли коронавирус
За сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
«Сын брезгует заходить»: пожилой уфимец остался один в квартире без помощи
7 млрд рублей Башкирия получит на выплаты семьям с детьми
Компания «БашРТС» приступает к гидравлическим испытаниям
«Масочный режим необходимо усилить»: врачи о необходимости ношения защитных масок
Власти Башкирии будут контролировать расходы бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом
За сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 80