Власти Башкирии частично ослабляют режим самоизоляции

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии чиновники обсудили частичное ослабление режима самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров заявил, что полностью снимать ограничения власти не намерены – для пожилых людей по-прежнему действует своеобразный комендантский час. С 12 мая разрешают работать некоторым предприятиям, но делается это потому, что нерабочие дни закончились, а вовсе не потому, что коронавирус побежден. В регионе число заразившихся растет стабильно и пока выхода на плато эпидемии не видно.

МАСКИ НЕ СНИМАТЬ

Обсуждая меры по возвращению к работе, первое на что Хабиров обратил внимание – масочный режим. Он сохраняется и ужесточается. По словам главы Башкирии, нарушителей будут нещадно штрафовать. Он распорядился, чтобы в аптеках маски были постоянно и отметил, что «маска становится неотъемлемым атрибутом нашей повседневной жизни».

- Мы расширяем возможности людей выходить на улицу. Уже весна полным ходом идет. Мы активно работаем в отношении тех мест, где есть высокая вероятность заразиться коронавирусом, - сказал Хабиров.

Именно поэтому масочный режим продолжает действовать. Маски и перчатки нужно носить в помещениях: банках, магазинах, в автобусах, такси, офисах. Также глава региона поручил заняться дезинфекцией подъездов и лифтов.

КОМУ РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ

Глава республики утвердил план, согласно которому к работе вернутся многие предприятия и магазины. Естественно, всех сотрудников обяжут носить медицинские маски, а внутри должны быть антисептики. Торговые центры по-прежнему будут закрыты, театры, кинотеатры, сауны и бани, бассейны и фитнес-центры, стадионы и спортзалы также пока не откроют. Все массовые мероприятия запрещены.

- Ко мне не раз обращались, но торговые центры мы не открываем. По ним мы примем решение, исходя из того, как будет развиваться ситуация, - заявил Хабиров и поручил главам районов проконтролировать этот вопрос.

Власти республики с12 мая разрешили возобновить работу магазинов непродовольственными товарами, при условии, что там будут соблюдаться эпидемиологические нормы – в зале не должно быть более пяти человек при площади торгового зала 50 квадратных метров, десять посетителей при площади 100 квадратных метров и более.

- Мы определяем второй круг предприятий, которые будут работать, выполняя особые требования, - заявил Хабиров.

Под указ главы Башкирии о разрешении работать подпадают, например, магазины одежды.

КТО ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ДОМА

Несмотря на ослабление режима самоизоляции часть жителей Башкирии должна оставаться дома. На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров четко обозначил, для кого режима максимальной самоизоляции сохраняется. Это в первую очередь те, кто контактировал с зараженными коронавирусом, пациенты с внебольничной пневмонией, люди старше 65 лет, обратившиеся к врачу с симптомами ОРВИ, а также члены их семей, проживающие совместно.

- Это довольно большой круг граждан, исчисляющийся десятками тысяч, - подчеркнул глава Башкирии.

Также режим самоизоляции предписано соблюдать тем, кто страдает хроническими заболеваниями и по-прежнему находится в группе риска, а также лицам, прибывшим из-за границы, Москвы и других российских городов, где наблюдается большое число зараженных коронавирусом. Ограничены в перемещениях и контактах лица, находящиеся в социальных учреждениях – интернатах, детских домах, домах престарелых и так далее.

Тем временем власти республики разрешили людям ходить на работу без пропусков, закрыли сайт дорога102, где нужно было регистрироваться, чтобы выехать на машине и заявили, что теперь можно выходить из дома дальше, чем на 150 метров.