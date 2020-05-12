2020-05-12T10:47:51+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Башкирии в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Какие льготы и пособия положены семьям с детьми в Башкирии в 2020 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Семьям с детьми в 2020 году полагаются новые пособияСемьям с детьми в 2020 году полагаются новые пособияФото: Мария ЛЕНЦ
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Для поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии, равно как и во всей России, были введены новые льготы в виде дополнительных и единоразовых выплат. Большая их часть касается семей с детьми.

ЕДИНОРАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3 ДО 15 ЛЕТ В БАШКИРИИ В 2020 году

Каждая семья Башкирии, в которой воспитываются дети с 3 до 15 лет включительно, независимо от доходов получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Для оформления выплаты необходимо будет подать заявление на единый портал государственных услуг, указав в нем необходимую информацию о номере счета в банке, или обратиться в управление пенсионного фонда по месту жительства. Единовременная выплата на детей будет осуществляться с июня 2020 года. Данную льготу только в Башкирии получат более 700 тысяч детей. Кроме того, все семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получат по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

В третьей декаде мая на портале госуслуг начнется прием заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход составляет меньше 9804 рублей. Размер выплаты составит 4900 рублей на каждого ребенка. Никаких дополнительных документов не потребуется – достаточно заполнить заявление. Поскольку данная льгота действует с начала года, в июне ее получат сразу за шесть месяцев – это почти 30 тысяч рублей из расчета на одного ребенка. Данная мера поддержки коснется 90 тысяч детей.

МИНИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ УВЕЛИЧЕНО В ДВА РАЗА

Еще одна льгота положена неработающим родителям, осуществляющим уход за первым родившимся ребенком в возрасте до полутора лет. Ранее они получали пособия в минимальном размере – 3375 рублей. Теперь эта сумма увеличена в два раза и в Башкирии в 2020 году составит 7764 рублей. Перерасчет произведут автоматически, без предоставления дополнительных документов. Выплату обеспечат с 1 июня текущего года. В Башкирии в 2020 году на эту льготу могут рассчитывать более семи тысяч получателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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