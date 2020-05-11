2020-05-11T20:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии с 12 мая разрешат свободно передвигаться по улицам

Власти республики смягчают режим самоизоляции в регионе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 11 мая, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все принятые ранее меры по соблюдению режима самоизоляции в республике смягчаются, а ресурс Дорога 02, где жители региона могли получить пропуск для передвижения, прекращает свою работу.

- Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода наших граждан в магазин - 150 метров, выгул собак, они тоже аннулируются, и мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение, - заявил Хабиров.

Он отметил, что с 12 мая жители Башкирии снова могут свободно гулять по городу, в том числе в парках и на детских площадках, но при условии, что на них будут маски. Требование по соблюдению дистанции тоже остается актуальным. В транспорте и в магазинах понадобятся также перчатки.

Однако разрешение на свободное передвижение касается не всех. Так, пожилые люди от 65 и старше должны соблюдать комендантский час и не выходить на улицу с 18:00 вечера до 06:00 утра. То же касается и школьников, только им запрещено покидать дома с 20:00 до 14:00.

Со смягчением режима многие предприятия Башкирии вернутся к работе, например, непродовольственные магазины. Но с определенными оговорками: у магазинов должны быть отдельные входы, определенная площадь и пр. А вот кинотеатры, музеи, бассейны, фитнес-центры - места, где собираются большие группы людей, пока остаются закрытыми.

Соответствующий указ о смягчении режима самоизоляции должен быть подписан завтра утром 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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