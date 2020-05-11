Коронавирус в Башкирии, последние новости на 12 мая 2020 года: власти смягчают режим самоизоляции

В Башкирии продолжается стабильный прирост числа зараженных коронавирусом. На утро 12 мая число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе перевалило за полторы тысячи и составило 1567 человек. В стационарах республики лечится 481 пациент, состояние 27 из них тяжелое (17 больных на ИВЛ). Выздоровело за все время эпидемии 436 человек.

СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА

С 12 мая принятые в Башкирии нормы по соблюдению режима самоизоляции в республике смягчаются. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

- Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода наших граждан в магазин - 150 метров, выгул собак, они тоже аннулируются, и мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение, - сказал он.

По словам Хабирова, жители Башкирии снова могут гулять в парках и играть на детских площадках, но масочный режим не отменяется, как и необходимость соблюдать дистанцию и носить перчатки в транспорте и магазинах. Зато ресурс Дорога 02, где жители Башкирии получали разрешение для поездок, прекращает свою работу.

Комендантский час сохраняется для пожилых людей и школьников. Тем, кто старше 65 лет нельзя выходить на улицу с 18:00 вечера до 06:00 утра, а школьникам с 20:00 до 14:00.

Часть предприятий возвращается к работе, например, непродовольственные магазины. А вот кинотеатры, музеи, бассейны, фитнес-центры пока остаются закрытыми.

Указ о смягчении режима будет обсуждаться сегодня в 13:00 на оперативном совещании в правительстве региона.

ПИК ВПЕРЕДИ

Хотя 5 и 6 мая в Башкирии было зарегистрировано всего по 34 и 24 новых случая коронавирусной инфекции, пик заболеваемости еще впереди. Так считают аналитики проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19 от УГАТУ и БГМУ.

Они объяснили, что сокращение числа заболевших связано с тем, что лаборатории в выходные дни не проводили анализы. Теперь же число новых случаев снова пошло в рост

- Заметно, что сразу после выходных число новых регистрируемых случаев инфицирования опять выросло до 80. Башкирия приблизилась вплотную к пику развития эпидемии, который ожидается в период 11-12 мая, - говорится в прогнозе.

После преодоления пика Башкирия должна выйти на плато.

БУДУЩЕЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Отметим, что, согласно рекомендации Роспотребнадзора, отмена карантина должна осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется открыть небольшие магазины и предприятия сферы услуг, а также разрешить прогулки и занятия спортом. Именно с этого и начали смягчать режим власти Башкирии.

На втором должны заработать образовательные учреждения и магазины большой площади, но с ограничением по количеству посетителей. На третьем этапе эти ограничения снимут и откроются все остальные организации.