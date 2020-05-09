Коронавирус в Башкирии, последние новости на 10 мая 2020 года: первый погибший за долгое время

«КП-Уфа» продолжает следить за распространением коронавирусной инфекции в Башкирии. По состоянию на утро 10 мая ковид подтвердился у 1416 жителей республики. Прирост за сутки составил 84 человека. Количество выздоровевших так же увеличилось – на 26 (всего – 435 человек выписано из больниц по выздоровлению). С начала пандемии на коронавирус в регионе обследовано более 106 тысяч граждан.

ПЕРВЫЙ ПОГИБШИЙ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ – КТО ОН И ОТКУДА

В Башкирии долгое время не фиксировались летальные исходы от коронавируса. С 20 апреля число умерших оставалось неизменным – 14 человек. 9 мая этот показатель изменился – стало известно о смерти еще одного жителя республики. Им оказался 59-летний мужчина. Известно, что он лечился в Белебеевской ЦРБ. Были ли у него сопутствующие заболевания, неизвестно. Так или иначе, заключение патологоанатома в графе причины смерти исчерпывающее – COVID-19.

27 ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ НАХОДЯТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

По данным министерства здравоохранения Башкирии, состояние 27 пациентов с диагностированным коронавирусом оценивается как тяжелое. В общей сложности в больницах республики с подтвержденным ковидом лежит 391 человек. Больше всего зараженных – в лечебных учреждениях башкирской столицы. Так, в одной только клинике БГМУ под присмотром медиков находятся 64 инфицированных, в ГКБ №8 – 45, а в ГКБ №5 и РКБ имени Куватова – по 25. За пределами Уфы по количеству больных «лидирует» городская больница Нефтекамска (35) и Белебеевская ЦРБ (29) – то самое медучреждение, где была зафиксирована 15-я смерть от коронавируса.