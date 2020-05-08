Их руками ковалась победа: сразу несколько историй героев из Башкирии, которые внесли огромный вклад в Победу над врагом

В преддверии Великого праздника Дня Победы «Комсомольская правда» публикует сразу несколько историй героев, которые внесли огромный вклад в Победу над врагом.

Фахразиев Хазимардан Фахразиевич

Фахразиев Хазимардан Фахразиевич, уроженец деревни Кумьязы Балтачевского был призван в ряды Советской Армии в 27 лет. Его военная биография началась с Финской войны, далее в звании сержанта командиром батареи воевал на Центральном и первом Белорусском фронтах. Закончил войну в Берлине в звании старшины батареи и оставил памятную надпись на стенах Рейхстага «От Уфы до Берлина».

Пока супруг воевал, его жена, Фахразиева Разия Галимзяновна, руководила колхозом им. Куйбышева. Самые трудные годы достались ей, когда вся страна работала под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

Герой был награжден двумя орденами «Красной звезды», медалями за «Оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Герой был награжден двумя орденами «Красной звезды», медалями за «Оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны он окончил педагогический институт в Бирске, затем работал учителем, директором школы. В 1956 году его избрали председателем колхоза имени Куйбышева Балтачевского района, где он проработал 23 года. Даже здесь, в своей работе, за свои старания он получил ордена, многократно был удостоен материальных поощрений. Со своей супругой он вырастил пятерых детей: четырех дочек и одного сына, которые уже сами стали бабушками, прабабушками и дедом своих внуков и правнуков.

Все дочери Хазимардана Фахразиева пошли по стопам отца и стали преподавателями, а сын работал механизатором. Дети, внуки, правнуки гордятся своими родителями. Их с ними нет уже долго – жена героя умерла в 1985 году, а сам Хазимардан Фахразиев скончался в 1996 году в возрасте 84 лет.

Лутфулла Сибагитович Габитов

Историей героя Великой Отечественной Войны и его подвига поделилась уфимка Людмила Аляева.

Как верный сын своей Родины Лутфулла Габитов был представлен к награде – медали «За отвагу»

- Мой дедушка, Лутфулла Сибагитович Габитов, был командиром отделения 90 отдельного Штурмового инженерно-саперного батальона, и представлен к медали «За отвагу». 26 марта 1944 года старший сержант Габитов вместе со своим отделением штурмовал дома на Юго-восточной окраине Ковеля. На рассвете бойцы подползли к первому дому и начали бросать в него гранаты. Немцы открыли по отделению сильный пулеметный и минометный огонь. Разорвавшейся миной Лутфулла Габитов был контужен и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что немцы пошли в контратаку, и открыл по ним огонь из своего автомата и даже смог убить трех гитлеровцев. Контратака была отбита, немцы были выбиты из трех домов, а поставленная боевая задача – выполнены. Как верный сын своей Родины Лутфулла Габитов был представлен к награде – медали «За отвагу», - рассказала внучка героя.

Шакиров Мухаметнур Мухаметшакирович

Уроженец Дюртюлинского района Шакиров Мухаметнур (Мухаматнур) Мухаметшакирович родился в 1906 году в деревне с необычным для наших краев названием – Венеция. Родители воина и вся семья усердно трудились, а потому не бедствовали. Но, как и многие другие, в 1930 году Шакировы были раскулачены. Через год, в июле 1931 года сам Мухаметнур вступил в партию большевиков. Через два года он женился на Сахибгареевой Назии, но судьба разлучила молодых, когда Мухаметнура отправили служить в Туркменистан. Супруга смогла приехать к нему только в 1934 году, здесь же, в 1935 году у них родилась первая дочь Эльма. Спустя год семья вернулась на родину, в 1938 году у супругов родилась вторая дочь Мэлс, а в 1940 году – сын Дамир. Но семью вновь ждали испытания. 28 сентября 1941 года Мухаметнур Шакиров был призван на военную службу.

28 сентября 1941 года Мухаметнур Шакиров был призван на военную службу, откуда не вернулся

После призыва в Красную Армию Мухаметнур был направлен в действующие тогда конные подразделения. В последних числах августа 1942 года отделение Мухаметнура Шакирова в составе кавалерийского корпуса переправилось через Дон около станицы Еланская. Совместно с другими соединениями 63 армии корпус начал наступление с целью расширения и закрепления плацдарма на правом берегу Дона, но, будучи контратакован превосходящими силами противника, перешел к обороне. В те дни нелегко пришлось Мухаметнуру и его сослуживцам. В ноябре 1942 года в районе Сталинграда в операции по окружению и ликвидации 6-й армии фельдмаршала Паулюса участвовали три советских кавалерийских корпуса. В этих боях советским кавалеристам пришлось столкнуться с немецкими танками.

С трудностями и потерями кавалеристы продвигались к излучине Дона. Среди погибших в этой наступательной операции советских воинов оказался и доблестно сражавшийся сержант Мухаметнур Шакиров. Он прошел этот славный и трудный путь и погиб 22 ноября 1942 года близ хуторов Большенабатовский и Голубинский.

В его родной деревне Венеции воздвигнут обелиск в память о живших здесь и отдавших за Победу свою жизнь солдатах. Есть теперь его имя и на другом далеком памятнике войны – 2015 году имя Мухаметнура Шакирова по праву занесено на мемориальную доску братского воинского захоронения х. Большенабатовский Калачевского района Волгоградской области.

Семейство Салямовых

Из рода Салямовых деревни Арсланово в Великой Отечественной войне участвовало 4 человека. Салямов Абунагим Салямович, его младший брат Салямов Сулейман Габсалямович, Салямов Закария Абунагимович и его брат Салямов Хабибнур Абунагимович. Историю о своих родных рассказал Салямов Замир.

Первыми черную весточку получила семья Сулеймана Салямова – младший брат деда нашего собеседника пропал без вести в боях под Смоленском в феврале 1942 года.

Дед Абунагим был призван в самом начале войны. Он был вторым номером пулеметчика на Сталинградском фронте. В 1942 году после получения серьезного ранения был комиссован по состоянию здоровья. 20 лет прошло после Победы, а он все мазал свои раны мазями, вспоминает внук. Про войну он не любил рассказывать. Видимо, не хотел вспоминать те страшные события.

- Второй человек из нашего рода, который погиб на полях сражений Великой Отечественной войны – Салямов Хабибнур Абунагимович. Был простым солдатом, стрелком. Его призвали на фронт, когда ему было всего 18 лет. Он провоевал один год и пять дней и геройски погиб 12 февраля 1944 года при освобождении станции Батецкая Новгородского района Ленинградской области. Он похоронен в братской могиле возле деревни Русыня Батецкого района Новгородской области. В 2016 году я посетил эти места, почтил память погибших воинов, - рассказывает его племянник.

Из рода Салямовых деревни Арсланово в Великой Отечественной войне участвовало 4 человека, двое погибли

21 февраля 1944 года, словно на смену погибшему брату, на военную службу был призван мой отец, Салямов Закария Нагимович, продолжает Замир. Он был определен в штат 46 стрелковой дивизии, а летом того же года его направили на службу в 155 гвардейский штурмовой авиаполк стрелком авиавооружения 2 авиаэскадрильи. Он был награжден медалью «За боевые заслуги», воин отлично обслужил 102 боевых самолета-вылета, материальная часть в которых работала безотказно.

Дембель для него закончился только 24 июня 1951 года.

- Мои родные и близкие не были великими полководцами, командирами, а были лишь простыми солдатами, передовыми тружениками этой страшной войны, из которой вышли победителями. Двое из нашей семьи навсегда сложили головы на поле брани, двое вернулись и трудились на благо Родины, - говорит Замир.

Васфирахман Васимов Султангалиевич

Уроженец деревни Ялангачево Балтачевского района Башкирской АССР Васфирахман Васимов ушел на фронт в 1943 году, когда ему было всего 18 лет. На войне был сначала водителем, затем механиком – водителем танка. Васфирахман участвовал в нескольких боях, за мужество и бесстрашие он был награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение города Праги», «За победу над Германией», орденом «Красной Звезды».

Герой прошел всю войну и вернулся домой живым. После фронта работал учителем физвоспитания Кунтугушевской семилетней школы Балтачевского района, инструктором Балтачевского РК КПСС, лаборантом физкабинета Балтачевской средней школы, где одновременно окончил десятый класс.

С июля 1954 года по январь 1962 года работал председателем колхозов – «Сигнал», «Россия». В январе 1962 года его направили на одногодичную школу подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов при БСХИ, после окончания которого с декабря 1962 года по май 1966 года работал агрономом колхоза «Путь Ленина» Балтачевского района.

Позднее Васфирахман Васимов стал агрономом, а затем и вовсе заведующим Балтачевского госсортиспытательного участка. Трудился на совесть – был награжден медалью «За освоение целинных земель», а в марте 1959 года медалью «За доблестный труд» - к 100-летию В.И.Ленина. В апреле 1971 его ждала еще одна награда – орден «Знак Почета» за успехи 8-пятилетки.

В апреле 1975 года ему присвоили почетное звание «Заслуженный агроном Башкирской АССР».

Начиная с 1956 года по 1981 год систематически был избран депутатом районного и сельских Советов, с 1958 года по 1986 года был членом райкома КПСС, с 1983 года по 1986 год – внештатным председателем партийной комиссии райкома КПСС.