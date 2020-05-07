Коронавирус в Башкирии, последние новости на 8 мая 2020 года: за сутки подтвердились 83 новых случая заражения

«КП – Уфа» продолжает публиковать новости о распространении коронавируса в Башкирии. Так, по состоянию на утро 8 мая 2020 года в республике число заболевших COVID-19 достигло 1 243 человек. Накануне в башкирском правительстве состоялось заседание оперативного штаба, где министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, какова обстановка с распространением инфекции в республике. Как выяснилось, на 8 мая 2020 года тесты на наличие COVID-19 прошли уже 95 тысяч жителей региона.

По данным минздрава Башкирии по состоянию на 8 мая 2020 года количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 1243 человека. Прирост за сутки составил 83 человека. Из них проходят лечение в больницах по всей республике 391 человек.

Число умерших от опасной инфекции остается неизменным уже несколько недель – за все время в республике скончались 14 пациентов. На днях с полным выздоровлением выписались еще 72 человека, а общее количество переболевших COVID-19 в республике достигло 361.

Один из показателей, который власти Башкирии будут учитывать при снятии ограничений – количество свободных коек для пациентов с коронавирусом. По словам Радия Хабирова, их на сегодняшний день хватает.

- У нас коронавирусных коек 40% всего лишь заполнено, еще 60% пока пустые стоят. Дай бог, чтобы так и дальше было, но сейчас то мы можем лечить другие заболевания, - подчеркнул глава республики.

КОГДА НАЧНУТ СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что в зависимости от увеличения или напротив, снижения заболеваемости COVID-19 в регионе, власти начнут снимать ограничения, введенные в конце марта. План по выходу из режима самоизоляции на следующем совещании, 12 мая, должны представить первый вице-премьер Андрей Назаров и руководитель администрации главы Александр Сидякин.

Однако ясность в некоторые вопросы чиновники внесли уже сейчас. Выход из режима самоизоляции, согласно указанию федеральных властей, возможен только при определенных условиях: наличие свободных коек в больницах, темпы прироста заболеваемости коронавирусом и охват тестирования.

В этой связи Радий Хабиров подчеркнул, что решение о поэтапном снятии ограничений будут приниматься не раньше следующей недели.

- Всю эту неделю мы фиксируем рост 70-90 человек. Мы переходим в стабильный рост. Для нас критически важно посмотреть на эту неделю и на следующую, - заявил Радий Хабиров.

«ПРИОТКРЫТЬ СТВОРКИ ЭКОНОМИКИ»

Кроме того, по словам главы Башкирии, в ближайшее время нужно «приоткрыть створки» экономики и разрешить работать некоторым предприятиям.

- Я считаю возможным промышленным предприятиям разрешить работать. У нас довольно большое их количество уже работает, я предлагаю и дальше раздвинуть створки этой части экономики, - заявил глава республики.

По его словам, отдельного внимания заслуживают и предприятия розничной торговли. Им позволят работать при определенных условиях, среди которых – наличие отдельного входа. В этом вопросе Хабиров призвал чиновников изучить опыт зарубежных стран и других субъектов.

- Пока я прошу не открывать торговые центры. Мы горизонт практически для всей экономики обозначили – 1 июня. И дай Бог, что к этому мы придем с лучшими цифрами, - подчеркнул Хабиров.

РАННИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ

Еще один вопрос, на который власти дали ответ – когда закончится учебный год в школах. Слухи о досрочном уходе школьников на каникулы развеял министр образования республики Айбулат Хажин.

- Начальная школа, с 1 по 4 классы, завершит учебу 22 мая, у остальных школьников, с 5 по 11 классы, учебный год закончится 29 мая. С 30 мая у них начинаются каникулы, - уточнил Айбулат Хажин.

Решение не завершать учебный год раньше обычного поддержал и Хабиров.

- Я сторонник того, чтобы этот учебный год доучились. Тем старшеклассникам, которым предстоит сдать ЕГЭ, надо помочь с организацией подготовки к экзаменам, чтобы дистанционное обучение не стал причиной того, что они плохо сдадут экзамены, - отметил глава Башкирии.