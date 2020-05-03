Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 мая 2020 года: число заразившихся превысило тысячу человек

«КП-Уфа» публикует актуальные данные на утро 4 мая. В республике за последние сутки подтверждены еще 87 случаев новой коронавирусной инфекции. Теперь заболевшими в регионе числятся 1022 человек, выписано - 185 выздоровевших пациента.

К счастью, за последние сутки в Башкирии не умер ни один пациент с подтвержденным диагнозом. Из стационаров с полным выздоровлением выписались два человека.

По данным минздрава Башкирии, сейчас в стационарах республики лечатся 438 человек. Из них 219 человек в удовлетворительном состоянии, 188 – средней тяжести, тяжелом – 31, из них 19 человек находятся на ИВЛ.

С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 385 человек.

В КАКИХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЕСТЬ КОРОНАВИРУС

Большинство пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в Уфе. 70 человек приняли в клинике БГМУ, 55 в больнице №8, 45 – в ГКБ №5, 35 пациентов в Республиканской инфекционной больнице, 32 человека остаются в РКБ имени Куватова, в ГКБ Демского района – 11 пациентов с коронавирусом.

По последним данным в Белебеевской ЦРБ находятся 48 пациентов с коронавирусом, в Нефтекамской городской – 30 человек. 13 пациентов проходят лечение в ЦРБ Кумертау.

По данным минздрава Башкирии по 8 пациентов с коронавирусом находятся в Туймазинской ЦРБ, Городской больнице №2 в Стерлитамаке и в Чишминской ЦРБ. По семь человек с коронавирусом лечатся в Исянгуловской ЦРБ, Бирской ЦРБ и Городской больнице №1 в Октябрьском.

В РКИБ Стерлитамака находятся 6 пациентов, по 4 пациента с COVID-19 в Белорецкой, Калтасинской, Верхнееркеевской, Мелеузовской ЦРБ и в городской больнице № 4 в Стерлитамаке.

На лечении в больницах Салавата и Дюртюлях находятся по три человека. По столько же пациентов в ГКБ №18 и РКВД №1 в Уфе.

По два пациента проходят лечение в Благовещенской, Учалинской и Сибайской ЦРБ.

По одному пациенту с коронавирусом есть в ГКБ №13 в Уфе, а также в Баймакской, Балтачевской, Давлекановской, Буздякской, Кармаскалинской, Раевской, Кушнаренковской, Месягутовской, Янаульской ЦРБ.

ГЛАВА БАШКИРИИ ОГРАНИЧИЛ КОНТАКТЫ

Накануне стало известно, что известный в Башкирии политик Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил глава республики Радий Хабиров.

Как известно, Рустем Ахмадинуров в настоящее время является депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии и параллельно возглавляет исполком партии «Единая Россия» в республике. Вплоть до госпитализации с пневмонией он постоянно участвовал в различных акциях от партии, проводил заседания и разъезжал по всей республике с благотворительной помощью малоимущим. Его местом работы был оперативный штаб партии, помещения которого уже дезинфицировали.

- Работу штаб сегодня продолжит в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры. Рустему - скорейшего выздоровления! Его состояние - средней тяжести. Приятного мало, но жизни, слава богу, ничто не угрожает, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

Хабиров пожелал своему товарищу здоровья и скорейшего выздоровления и рассказал о том, какие изменения пришлось внести в его рабочий график из-за этих вестей.

- Продолжаю работать с прежней интенсивностью, но ограничиваю круг контактов практически до нуля. Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы, - написал Хабиров.

Также глава Башкирии подчеркнул, что пик эпидемии коронавируса в республике пока не наступил и призвал жителей республики соблюдать режим самоизоляции.