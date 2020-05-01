Коронавирус в Башкирии, последние новости на 2 мая 2020 года: очередной всплеск подтвержденных диагнозов

«Комсомольская правда – Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом на территории Башкирии. По состоянию на утро 2 мая в республике подтверждено 77 новых случаев ковида (темп роста – 10%) – на данный момент, это рекордный показатель за все время. Общее число инфицированных достигло 843 человек. Зато выписанных по выздоровлению теперь 176 (+9 за сутки). Количество умерших остается прежним – 14.

31 ПАЦИЕНТ – В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

На данный момент в больницах Башкирии в тяжелом состоянии находится 31 пациент с коронавирусом, а жизни 18 поддерживают аппараты ИВЛ. Всего в лечебных учреждениях республики под присмотром врачей лежит 381 человек. Больше всего – в уфимских клинике БГМУ (68), ГКБ №8 (53), ГКБ №5 (44), РКИБ (35), Белебеевской ЦРБ (29), РКБ имени Куватова (28) и нефтекамской городской больнице (27).

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии карантин введен в следующих медучреждениях: Белебеевская ЦРБ (закрыта больница, хирургический и терапевтический корпуса, а также приютовский стационар); Кармаскалинская ЦРБ (отделение анестезиологии-реаниматологии, хирургические и приёмные отделения); Балтачевская ЦРБ; ГБ №2 города Стерлитамака (терапевтический корпус) и ГБ города Салавата (терапевтический корпус).

ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ ЗАРАЖЕННЫХ ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ЗА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

Довольно любопытную статистику представили аналитики информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Специалисты проследили динамику распространения ковида за прошедшую неделю (с 24 апреля по 1 мая) и выяснили, что за семь дней прирост зараженных в Башкирии составил 85%. То есть за указанный период коронавирусом заразилось почти столько же человек, сколько за все предыдущее время - 455 (к 24 апреля) против 388 (с 24 апреля по 1 мая).

Минздрав объясняет всплеск подтвержденных диагнозов тем, что больше людей тестируется на новую коронавирусную инфекцию – как больных с признаками ОРВИ и пневмонией, так и здоровых. К слову, за все время обследовано больше 68 тысяч человек.

СРЕДИ ЗАРАЖЕННЫХ МУЖЧИН МЕНЬШЕ, НО УМИРАЮТ ОТ КОРОНАВИРУСА ОНИ ЧАЩЕ

Не менее интересные данные представил республиканский Минздрав. В ведомстве подвели апрельские итоги и рассказали, что больше всего людей – 55,4% мужчин и 68,8% женщин – заразились коронавирусом в медучреждениях. Среди инфицированных по итогам прошлого месяца мужчин меньше (291), но при этом по сравнению с женщинами (475) число летальных исходов у них куда больше (10 против 4). Жительницы Башкирии и выздоравливают чаще: 95 вылеченных женщин против 69 - мужчин. Средний возраст заразившихся коронавирусом в Башкирии составляет 50 лет.