Безопасность сотрудников – залог успешной работы предприятия

В сложившейся ситуации роль таких промышленных гигантов, как ПОЛИЭФ, значительно возрастает. Именно предприятия химической промышленности входят в группу системообразующих организаций, без которых попросту невозможно представить устойчивое развитие экономики. Пока наша республика продолжает борьбу с распространением опасного вируса, самые социально ответственные предприятия Башкирии оказывают всевозможную помощь и поддержку региону. Компания уже направила несколько тысяч эпидемиологических защитных комплектов для медицинского персонала в соответствии с потребностями медицинских учреждений Уфы и Благовещенска.

О том, как в изменившихся условиях работает завод, входящий в число системо- образующих предприятий республики, рассказал «Комсомолке» генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Евгений Семенько.

Евгений Семенько рассказал «Комсомолке» о работе предприятия в непростых условиях

- Сохранение рабочих мест, продолжение эксплуатации производства, наверное, самая существенная поддержка экономики и социума региона? Евгений Леонидович, какие меры предпринимает руководство предприятия по недопущению распространения коронавируса?«ОПЛАТА СОТРУДНИКАМ НА ВАХТЕ ПОВЫШЕНА НА 20%»

- Мы относимся к категории непрерывных производств и в условиях сохранения спроса на нашу продукцию просто обязаны были принять все меры, чтобы продолжать работу. Еще в марте, в части мер по защите здоровья сотрудников компании, отменены деловые поездки по любым направлениям, а также не рекомендованы личные поездки за пределы региона проживания. Для сотрудников, работавших в офисе, введен дистанционный, удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Для сотрудников, задействованных в непрерывном производстве предприятия, в середине апреля внедрена практика вахтового метода работы. Сформированы так называемые внутренние вахты, совместные с сервисными функциями и подрядчиками, которые сменяют друг друга каждые полмесяца. Перед заступлением на вахту персонал проходит обязательное тестирование на диагноз коронавирус. Все сотрудники, включая руководителей производств, которые имеют отрицательные результаты теста, с их согласия изолируются от внешней среды, живут и работают в специально созданном для них пространстве безопасности на территории предприятий, где организовано общежитие, столовые с трехразовым питанием за счет предприятия, зоны отдыха и медицинский пункт. Оплата сотрудникам, заступившим на вахту, повышена на 20% от их ежемесячного вознаграждения. В состав сменных бригад не включались сотрудники в возрасте 65 лет и старше, а также люди, имеющие хронические заболевания. Про усиленные меры защиты на предприятии - регулярный замер температуры, обязательное ношение масок, перчаток, дезинфекцию помещений - я уже даже не говорю, это обязательно. Сроки действия вахтового режима работы будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

- Расскажите, пожалуйста, о краткосрочных и долгосрочных планах предприятия? В каком направлении ПОЛИЭФ будет двигаться в ближайшем будущем?

- Мы финализируем проект реконструкции производства ТФК, который позволит увеличить мощность годового выпуска продукта до 350 тысяч тонн. И, кстати, по параметрам проекта ожидается кратное годовое снижение выбросов в атмосферный воздух и объемов промышленных сточных вод. В перспективных планах - завершаем проработку проекта по переработке вторичного ПЭТ. Предприятие планирует вовлекать флексу (хлопья из использованной ПЭТ-упаковки) в производственный цикл первичного полиэтилентерефталата, с целью производства гранул с содержанием до 25% вторичного полимера. Это один из проектов компании СИБУР, направленный на формирование экономики замкнутого цикла. ПЭТ используется для производства пищевой упаковки прохладительных напитков, молочных продуктов, медицинских препаратов, бытовой химии и многого другого. Такая упаковка инертна по отношению к продукту, безопасна для человека и окружающей среды и может быть полностью переработана.

Компания уже направила несколько тысяч эпидемиологических защитных комплектов для медицинского персонала в соответствии с потребностями медицинских учреждений Уфы и Благовещенска

«ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ»

- Как социально ответственное предприятие ПОЛИЭФ оказывает помощь и поддержку жителям Благовещенска. Какие социальные проекты продолжат реализовываться в этом году вопреки кризису?

- Во-первых, на заводе создан Центр поддержки семей работников-вахтовиков. Волонтеры, из числа сотрудников, помогают родным и близким вахтовиков с покупкой и безопасной доставкой продуктов питания, лекарств, бытовой химии, зоотоваров и с решением экстренных аварийно-бытовых проблем. Во-вторых, мы не сворачиваем и не ограничиваем все свои социальные проекты. Безусловно, продолжится поддержка программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в республике. В-третьих, наша передвижная экологическая лаборатория продолжает свою работу в прежнем режиме. Ее задача - оперативный забор проб и анализ содержания загрязняющих веществ в воде, воздухе и почве непосредственно на производственном предприятии, а также при необходимости в жилых районах города. В том числе, реагируя на обращения персонала и жителей Благовещенска. С начала года проведены сотни замеров состояния воздуха в пределах и на границах санитарно-защитных зон предприятия. Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлено.

- Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка пройдет, а эффект от резкого падения цен на нефть, по прогнозам, будет продолжаться еще долго. Есть ли у предприятия стратегия дальнейшего развития в связи с затянувшимся кризисом?

- Главное - сберечь возможность продолжения работы, а это значит - обеспечить высочайший уровень защиты для сотрудников предприятия и подрядчиков, которые по-прежнему работают вместе с нами, это и их поддерживает сегодня. Нам важно поддерживать партнерские взаимоотношения с внешними контрагентами. Сейчас ПОЛИЭФ выполняет все контрактные обязательства, активно принимая меры по снижению риска их неисполнения, в связи с введенными ограничительными мерами. Сейчас вся компания увеличивает производство полимеров, в частности, полипропилена, с целью обеспечения медицинской сферы качественными одноразовыми средствами индивидуальной защиты и безопасными гигиеничными упаковочными материалами другие сферы экономики. Важно отметить, что полимеры и продукция органического синтеза СИБУРа (такие как полипропилен, полиэтилен, ПЭТФ, ПВХ) широко используются не только в производстве защитных медицинских изделий, но и для изготовления пробирок, капельниц, блистеров, дезинфицирующих средств и медицинской техники.