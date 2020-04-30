УРАЛСИБ оказывает адресную поддержку больницам Уфы

В период борьбы с распространением коронавируса больше всего в помощи нуждаются те, кто находится на передовой. Чтобы оказать поддержку медицинскому персоналу больниц и врачам, Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи медицинским организациям «Помоги врачам». Как рассказали «Комсомолке» в финансовой организации, среди получателей не только учреждения, обслуживающие в банке зарплатные проекты, но и больницы, которые оказались в сложных условиях в режиме карантина.

Помощь от банка получили в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, а также в Инфекционной клинике Краснодара и Александровской больнице в Санкт-Петербурге. Получателями выплат стали более 10 медицинских организаций, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе список пополнили и больницы нашего города.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

УРАЛСИБ не остался в стороне от борьбы с распространением опасной инфекции в городе, где по сути, родился бренд. Целый ряд больниц Уфы получили от банка значительные выплаты на формирование резерва средств защиты, оборудования и другие нужды – это городские клинические больницы №№ 5 и 18. В первых числах мая банк направит средства еще и в РКБ им. Г.Г. Куватова, а также в больницу №8 и Демскую больницу, которую совсем недавно перепрофилировали под госпиталь для пациентов с коронавирусом.

- Все понимают, насколько непростая сейчас эпидемиологическая обстановка в стране, – говорит Владислав Голубятников, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №18. – Поэтому, когда проявляется такая инициатива от крупных компаний, это всегда приятно. Это хорошие новости для всех: и для больниц, и для тех, кто просто читает ленты сайтов, чтобы понять ситуацию. С большой бедой борются всем миром, и хорошие дела надо делать и показывать. Мы благодарны банку за такую поддержку.

Руководство банка подчеркивает, что любые насущные задачи и проблемы в регионах будет проще решить, имея дополнительную «подушку», сформированную для медицинской сферы неравнодушными компаниями города, республики и страны. Именно посильная помощь от социально ответственного бизнеса – еще один хороший инструмент борьбы и защиты от пандемии.

- Мы поддерживаем меры, которые вводятся государством и руководством региона. И если мы можем закрыть какие-то потребности врачей, помочь в обеспечении безопасности их труда – это уже хорошее дело. Банк стремится помогать и подавать пример для тех, кому по силам в текущей обстановке совершить добрый поступок любого масштаба, – поделился с «Комсомолкой» Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев.

Как и все банки УРАЛСИБ продолжает работать в каждом регионе присутствия. Отделения и офисы работают, строго соблюдая все меры безопасности.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

На момент подготовки этой публикации, закрытую на карантин РКБ им. Куватова уже покинула часть пациентов после проведения необходимых анализов и обязательных процедур. Случаи вспышек заболеваний внутри больниц повторялись в апреле в нескольких регионах. В похожей ситуации, например, оказалась Александровская больница в Санкт-Петербурге, которой также помогает банк. Сейчас в этой больнице уже провели переоборудование и перепланировку.

Банк УРАЛСИБ желает всем читателям «Комсомолки» отличного здоровья и настроения, и призывает к соблюдению всех возможных мер безопасности.