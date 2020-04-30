Как власти Башкирии дают отпор распространению коронавируса в республике

Власти Башкирии всеми силами пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции в республике. Все оперативные совещания в региональном правительстве начинаются и заканчиваются обсуждением этого наболевшего вопроса, а к решению задач в этой непростой ситуации подключены все министерства и ведомства. В региональном правительстве признают – ничего более эффективного, чем режим самоизоляции, пока не придумали.

А эпидемиологическая ситуация тем временем остается напряженной. В Башкирии практически каждые сутки диагноз COVID-19 ставят примерно 30-40 пациентам. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, за все время в регионе подтверждено 570 случаев инфицирования. На момент подготовки статьи в республике скончались 14 человек с коронавирусом, а выписались из больниц с полным выздоровлением 72 человека.

МОЖНО НА ОХОТУ И РЫБАЛКУ

Во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что режим самоизоляции, введенный 31 марта, продлится как минимум до конца апреля.

- Мы не звездочеты, гадать не можем, наступил пик или не наступил (эпидемии коронавируса. – ред.). Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный. Надо настраиваться на долгую работу в таком режиме, - подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что решение о продлении или отмене режима самоизоляции будет зависеть от Президента России.

- Завтра или послезавтра мы ожидаем выступление Президента нашей страны. На основании выступления и его предложений мы будем принимать решение, как будем жить дальше, - заявил глава Башкирии.

Чуть раньше, на выходных, Радий Хабиров подписал указ об изменениях в режим самоизоляции. Там помимо запретов появились и некоторые послабления. Например, жителям Башкирии разрешили не только ходить в магазины, аптеки, выносить мусор и гулять с собаками, но и ездить на дачи. Также появилась возможность не чаще одного раза в неделю выезжать на охоту или на рыбалку и посетить целый ряд организаций, которые продолжают работать. А это салоны связи, МФЦ, ветеринарные клиники, зоомагазины, салоны ритуальных услуг, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.

Правда, есть условие – чтобы посетить места из списка, нужно зарегистрироваться на сайте дорога02 и указать свой маршрут. В противном случае поездка будет считаться нарушением со всеми вытекающими последствиями в виде штрафов.

НОВЫЙ ФОРМАТ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В этом году в Башкирии из-за угрозы распространения коронавируса изменится формат проведения традиционной памятной акции «Бессмертный полк». Шествие жителей республики, желающих почтить память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, пришлось отменить. Но власти республики приняли решение не отменять саму акцию.

По словам Радия Хабирова, в этом году в День Победы портреты победителей разместят на бортах автобусов.

- Мы разместим около 70 тысяч портретов фронтовиков на бортах ста автобусов «Башавтотранса», которые пройдут торжественной колонной по улицам Уфы 9 мая, – пояснил глава Башкирии.

Портреты фронтовиков будут показаны по телевидению, а также размещены на сайте «Бессмертного полка» в Башкирии – polk02.ru. На этом же ресурсе можно подать заявку на участие.

- Если мы так поступим - то вновь подтвердим, что даже в самых сложных ситуациях можно проявлять упорство и находить решение, – написал накануне у себя в социальных сетях Радий Хабиров.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Несмотря на распространение коронавируса, власти региона не отказались от финансирования некоторых строек. Глава Башкирии назвал самые важные социальные проекты, которые республиканские власти не собираются останавливать. Такие громкие заявление постоянно делает в социальных сетях Радий Хабиров.

Например, на днях он опубликовал фото из села Языково, что в Благоварском районе Башкирии.

- В Языково открыли новый хирургический корпус центральной районной больницы. В нём 35 койко-мест. До этого хирургическое отделение располагалось в приспособленном здании общежития. Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование. С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению - для обеспечения жильём врачей, - написал Хабиров.

Также он подчеркнул на днях, что ни при каких обстоятельствах не остановится строительство музея-заповедника Шульган-Таш.

- Приняли решение, несмотря на сложности, профинансировать дальнейшее строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» недалеко от одноимённой пещеры в Бурзянском районе. – заявил Радий Хабиров. - Здесь на площади 4 тысячи квадратных метров будет расположена большая экспозиция с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита, посвящённая истории первобытного общества, эпосу «Урал-батыр», истории изучения пещеры.

Недавно Радий Хабиров выложил еще один пост в соцсетях, где поделился планами региональных властей. Он подчеркнул, что в ближайшее время в Уфе начнется строительство крытого футбольного манежа. На этот проект республика получила 450 млн рублей из федеральной казны.

— Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком, - отметил Радий Хабиров.