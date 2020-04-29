Телеканал «Вся Уфа» проведет в прямом эфире телемарафон в честь 75-летия Дня Победы

Совсем скоро вся наша огромная страна будет праздновать День Победы. Этот праздник со слезами на глазах не нуждается в своем представлении – нет во всей России ни одной семьи, которой бы не коснулась Велика Отечественная война. К сожалению, торжества в честь 75-летнего юбилея Великой Победы в этом году пройдут в другом формате. Распространение опасной инфекции внесло свои коррективы в праздничные мероприятия. Но отказаться от празднования совсем никто не собирается.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТЕЛЕМАРАФОН

Например, телеканал «Вся Уфа» планирует провести масштабный телемарафон в честь Дня Победы. Он пройдет 9 мая с 9:00 часов утра до 18:00. Это 9 часов эфира! В этот день эфир канала будет посвящен подвигу ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной.

В беседе с «Комсомолкой» генеральный директор телеканала «Вся Уфа» рассказал, что ждет телезрителей и почему нужно обязательно подключиться к телемарафону. А можно даже принять участие.

- Я считаю, что этот праздник для всех жителей нашей страны – самый ценный и важный. Ведь в каждой семье есть дед или прадед, у которого есть своя история. Некоторые из них мы и покажем в эфире нашего телеканала, —говорит Азамат Альмухаметов. – Коллектив у нас молодой, творческий, мы всегда активно принимали участия в праздничных мероприятиях. Конечно, сейчас режим самоизоляции и он внес свои коррективы в наш эфир. Так родилась идея провести телемарафон.

ПРИСУТСТВОВАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В День Победы съемочные группы телеканала «Вся Уфа» будут работать на всех площадках, где пройдут праздничные торжества. Все для того, чтобы телезрители могли присутствовать там, не выходя из дома.

- Начнем мы со съемок в Парке Победы, где будет возложение цветов к памятнику Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову. Затем мы будем освещать акцию, которую запустили «Башавтотранс» и власти республики. Прошу не путать, эта акция – не «Бессмертный полк». Торжественное шествие в этом году еще состоится, я уверен. Но именно 9 мая колонну из благодарных потомков ветеранов заменит колонна автобусов с портретами. Длина колонны из автобусов будет 18 км. Прямую трансляцию жители республики смогут посмотреть на телеканале «Вся Уфа». Также в этот день жители столицы смогут выставлять портреты ветеранов в окна, будет летать квадрокоптер, который все снимет на видео. Затем на телеканале выйдет тематический сюжет, - поделился планами Азамат Альмухаметов.

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Руководитель телеканала также рассказал о творческих задумках коллектива. Без излишней скромности стоит отметить, что телемарафон 9 мая на «Всей Уфе» будет действительно масштабными и потрясающим.

- У нас достаточно архивных съемок прошлых лет, поэтому в этом году мы покажем шествие «Бессмертного полка» - как это было год и два назад. Но по ходу трансляции на экране будут появляться ролики, которые сняли наши телезрители. Дело в том, что мы запустили акцию – зрители снимают короткое видео о своем члене семьи, участвовавшем в Великой Отечественной, а мы их смонтируем и покажем. Эта акция вызвала настоящий ажиотаж у жителей республики. Нам уже отправили огромное количество роликов, - рассказывает генеральный директор телеканала «Вся Уфа».

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

В День Победы всех зрителей канала ждет немало сюрпризов и интересных проектов. Например, помимо трансляции с места торжеств будут и прямые включения из студии. Там соберутся интересные и почетные гости.

- Мы понимаем, что приглашать ветеранов в нынешней ситуации рискованно, а мы с должным вниманием относимся к их здоровью. Поэтому мы призываем всех – оставайтесь дома. А «Вся Уфа» покажет все самое интересное и важное. Режим самоизоляции пока никто не отменял, пожалуйста, берегите себя и своих близких! – обратился Азамат Альмухаметов к жителям республики.

Во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Вся Уфа» зрителей ждет еще немало сюрпризов и даже подарков! Как подчеркнул Азамат Альмухаметов, запустить предстоящий телемарафон стало возможным только благодаря зрителям. Коллектив телекомпании благодарит жителей Уфы и Башкирии за помощь в создании контента и приглашает к просмотру.

А «Комсомолка» напоминает, что начало телемарафона на «Всей Уфе» в 9:00 часов 9 мая. Присоединяйтесь!