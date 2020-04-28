Коронавирус в Башкирии, последние новости на 29 апреля 2020 года: в республике резкий рост выявленных заболевших

«КП-Уфа» продолжает публиковать самую актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в Башкирии. Так, на утро 29 апреля 2020 года число зараженных коронавирусом составило 631 человек, за сутки этот показатель вырос на 61. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин во время очередного брифинга в минздраве республики.

РЕЗКИЙ РОСТ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ ЗА СУТКИ

По последним данным, за сутки в республике зарегистрировали 61 нового заболевшего коронавирусом. Из 631 человека с COVID-19 в Башкирии 80 человек были выписаны с полным выздоровлением, за все время умерли 14 пациентов. За последние сутки в регионе не умерло ни одного пациента с подтвержденным диагнозом. Как сообщает федеральный минздрав, из больниц в республике выписались с выздоровлением еще восемь человек.

На брифинге замминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила, что лечение в больницах проходят 349 человек, еще у 112 наблюдается легкая форма протекания болезни – они изолированы по домам.

Из всех заболевших коронавирусом в Башкирии 133 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 185 пациентов средней тяжести, 31 больной – тяжелые. В том числе, по словам замминистра здравоохранения Башкирии 12 человек лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

КОРОНАВИРУС В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ БАШКИРИИ

На сегодняшний день носителей коронавируса выявили почти во всех районах Башкирии. Наибольшее количество заразившихся в Уфе – 240 человек и в Белебее – 44 человека. По данным Роспотребнадзора, все случаи заражения в Белебее выявлены в ЦРБ.

Также в числе «лидирующих» районов Башкирии по количеству, зараженных Уфимский район – там 33 человека, города Туймазы (20), Нефтекамск (16) и Стерлитамак – там 15 зараженных.

Заболевшие есть также в Кушнаренковском районе (14), городе Октябрьский (13) и по 12 пациентов в Кармаскалинском и Миякинском районах республики. В остальных районах, заболевших менее 10 человек.

НОВАЯ ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В БОЛЬНИЦЕ БАШКИРИИ

В минздраве Башкирии подтвердили, что в ЦРБ города Белебей происходит вспышка коронавирусной инфекции. По данным ведомства, там сейчас находятся 44 зараженных, среди которых есть и врачи. Во время брифинга в минздраве замминистра Ирина Кононова прояснила ситуацию и объяснила, насколько быстро будет распространяться или напротив, спадать заболеваемость в медучреждении.

— Это зависит от того, как медики перемещаются внутри, и от обстановки в больнице. Заражение происходит среди пациентов и медработников, там очаг сохраняется, ситуация такая же, как была в начале в РКБ Куватова. Этот очаг будет все равно устранен, пациентов по выздоровлению будут выписывать, будут приступать к работе новые медики для лечения больных, - подчеркнула Ирина Кононова.

Напомним, ранее по похожему сценарию происходила вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова.