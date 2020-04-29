Опубликованы три сценария развития эпидемии коронавируса в Башкирии

На днях эксперты на основе данных Роспотребнадзора произвели расчеты по распространению коронавирусной инфекции в Башкирии. В результате исследования они представили три прогноза развития эпидемии COVID-19 в республике. В основу анализа легли данные по количеству заболевших, приросту новых случаев заражения, количество выздоравлений и умерших пациентов.

Прогноз экспертов компании ISD, специализирующейся на внедрении программ с использованием искусственного интеллекта, позволил представить, с какой скоростью в республике будет распространяться коронавирус. Согласно их данным, тот факт, что в Башкирии выздоровевших больше, чем умерших – это «безусловно является оптимистичным трендом в развитии эпидемии». Но тем не менее, эти же расчеты говорят о том, что республика «находится на начальном этапе развития эпидемии».

Так в ходе анализа данных эксперты пришли к выводу, что до 21 апреля регистрировались отдельные случаи вспышек, но в основном за счёт очагов инфекции в больницах.

По расчетам ISD, развитие эпидемии в Башкирии отстает от Москвы на три недели и на две недели от Санкт-Петербурга и Московской области.

При самом пессимистичном прогнозе количество зараженных в республике к 1 мая достигнет 760 человек, а при оптимистичном – 703 человека с диагнозом COVID-19. Есть и третий прогноз – если рост числа зараженных сохранится на прежнем уровне. Тогда к началу мая число заболевших будет где-то посередине – порядка 730 человек, но это очень условная цифра.

Те же исследователи отмечают, что в республике более вероятно развитие эпидемии коронавируса по пессимистичному сценарию.