Коронавирус в Башкирии, последние новости на 24 апреля 2020 года: 34 пациента в тяжелом состоянии

В Башкирии по состоянию на утро 24 апреля подтверждено 422 случая коронавирусной инфекции. Прирост заболевших за стуки составил 26 человек.

Уже четвертый день подряд в республике официально не фиксируется ни одного умершего с диагнозом COVID-19, на данный момент их 14. Зато число выписанных по выздоровлению увеличилось практически вдвое – на 28 пациентов. Всего от коронавируса вылечилось 57 жителей региона.

БОЛЬШЕ 10% ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ – В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

Прямо сейчас в больницах Башкирии с коронавирусом лежат 270 пациентов. 34 человека (больше 10% от общего числа госпитализированных) находятся в тяжелом состоянии, 55 – в удовлетворительным, остальные – в состоянии средней степени тяжести. 117 зараженных лечатся амбулаторно – у них легкое течение болезни.

За сутки в трех больницах Башкирии сняли карантин по коронавирусу. В штатном режиме теперь работают уфимская больница №8, Ишимбайская ЦРБ и городская больница Салавата. Карантин продолжает действовать в двух отделениях республиканского онкодиспансера, уфимской больнице №21, в терапевтическом отделении БСМП, в хирургии Белебеевской ЦРБ, в хирургическом и терапевтическом корпусах Бирской ЦРБ, в отделении анестезиологии-реанимации стационара №2 и терапевтическом отделении больницы №1 города Октябрьского.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ: ГАЙКИ БУДУТ ОТКРУЧЕНЫ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что ощущает нервозную обстановку среди населения Башкирии из-за коронавируса, режима самоизоляции и сложной экономической ситуации. Он пообещал, что там, где это возможно, власти будут «откручивать гайки» самоизоляции по и давать больше послаблений. Среди новых уступок – возможность доехать до садовых товариществ на общественной транспорте. Автобусные рейсы начнут ходить уже с утра 25 апреля. Хабиров объяснил это послабление началом дачного сезона и весенних посадок.

НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В БОЛЬНИЦАХ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

На базе правительства Башкирии создана межведомственная комиссия, которая будет инспектировать медучреждения Башкирии на наличие средств индивидуальной защиты. Члены рабочей группы будут ездить по больницам и поликлиникам и проверять, достаточно ли в них защитных масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Радий Хабиров заявил, что главная цель сейчас – это «защитить и сохранить врачей». В случае выявления нехватки СИЗов он поручил «решать вопрос в течение суток».