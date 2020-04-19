Коронавирус в Башкирии, последние новости на 20 апреля 2020 года: количество заболевших почти 300 человек

По данным на утро 20 апреля в Башкирии коронавирус выявлен у 297 человек. Выписаны из больниц 14 человек, 10 человек умерли. «КП-Уфа» собрала актуальную информацию за прошедшие сутки.

В ТРОЙКЕ ПО ЧИСЛУ ПОГИБШИХ

В Башкирии не только заметно возросло число заболевших коронавирусом: теперь ежедневно инфекцию выявляют у 3-4 десятков человек, но и растет число погибших.

По последним данным от федерального ресурса стопкоронавирус.рф, в Башкирии погибшими от коронавируса числятся 10 человек. Двое пациентов, которые умерли в субботу, 18 апреля, имели серьезные сопутствующие заболевания онкологического характера.

По показателю смертности от коронавируса республика занимает третье место в России. Лидер по смертности от новой инфекции - Москва, где зарегистрировано 176 смертей, на втором месте Московская область - 49 погибших. После Башкирии идет Дагестан, где от коронавируса погибли 9 человек.

ПРОПУСКИ НА 90 МИНУТ

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется по новым правилам. Теперь сотрудникам действующих предприятий при поездке на работу и с работы нужно иметь не только удостоверяющий личность документ, но и пропуск по новой форме.

По словам председателя госкомитета Башкирии по предпринимательству Риммы Бойцовой, выданные ранее справки больше не работают, исключение составляют только пропуска, выданные администрациями муниципальных районов и городских округов.

Новые пропуски предназначены только для перемещения на работу и с работы.

- Пропуск действует в рабочие дни в период за 90 минут до начала работы и 90 минут со времени окончания работы. Режим работы также прописывается в пропуске, в том числе плавающий и сменный, - пояснила Бойцова.

Если вы едете на работу или с работы, нового пропуска будет достаточно: регистрироваться на сайте Дорога 02 уже не нужно.