2020-04-17T13:30:53+03:00
Общество

«Пациенты напряжены и агрессивны»: ученый-нарколог об употреблении алкоголя в период самоизоляции в Башкирии

Азат Асадуллин рассказал «КП – Уфа», что пациенты стали более тревожны, а спрос на водку увеличился
Эльвина АПАРИНА
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Большая часть сфер терпит кризис, но точно не винно-водочные магазины.Большая часть сфер терпит кризис, но точно не винно-водочные магазины.
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Режим самоизоляции в Башкирии, по последним данным местных властей, может продлиться до конца мая. В сумме она составит почти два месяца. Из-за этого большая часть сфер терпит кризис, но точно не винно-водочные магазины. Аналитики компании Nielsen подтверждают, что спрос на алкогольную продукцию стремительно увеличивался, начиная с конца прошлого месяца. «Комсомолка» побеседовала с ученым, доктором медицинских наук и наркологом высшей категории Азатом Асадуллиным и узнала, действительно ли люди стали больше пить горячительные напитки, сидя дома.

ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСТИНТОКСИКАЦИОННАЯ ДЕПРЕССИЯ

- Судя по недавнему исследованию «ГфК-Русь» (дочернее предприятие крупнейшего в Европе исследовательского концерна GfK Group – Ред.), продажи легального алкоголя в России выросли на 65 процентов в последнюю неделю марта по сравнению с месяцем ранее, - говорит ученый.

Азат Асадуллин рассказывает, что пациенты нарколога в последнее время стали агрессивней, чем обычно.

- Если мы сравним психстатус пациентов, поступающих после длительных календарных выходных, например, новогодние праздники, и сейчас, на самоизоляции, заметно, что пациенты стали более тревожны, они напряжены, что проявляется, зачастую, в более агрессивном поведении. Гораздо чаще развивается постинтоксикационная депрессия.

ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ?

В первую неделю самоизоляции власти ограничили продажу алкоголя в Башкирии. Купить его можно было только с 10 утра до 18 часов вечера, а за добавкой – пойти не получится. Со слов собеседника, человек, которому нужно прямо сейчас выпить, всегда найдет бутылку.

- Любые запреты работают только на фоне адекватного контроля. В то же время, если судить по новогодним праздникам, «найти» алкоголь в неурочные часы, к сожалению, не проблема, - продолжает ученый. - Есть ряд механизмов, доказательно снижающих уровень общественного потребления алкоголя.

Азат Асадуллин рассказывает, что пациенты нарколога в последнее время стали агрессивней, чем обычно.

Азат Асадуллин рассказывает, что пациенты нарколога в последнее время стали агрессивней, чем обычно.

Со слов Азата Асадуллина, наиболее эффективными в борьбе с алкоголизмом признаны следующие алгоритмы, рекомендованные ВОЗ:

- регулирование маркетинга алкогольных напитков (особенно в отношении молодых людей);

- регулирование и ограничение доступа к алкоголю;

- введение в действие надлежащей политики в отношении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- уменьшение спроса с помощью механизмов налогообложения и ценообразования;

повышение информированности и поддержка политики;

- обеспечение доступного и недорогого лечения для людей с нарушениями, связанными с употреблением алкоголя;

- осуществление программ скрининга и мер краткосрочного вмешательства в отношении опасного и вредного употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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