Прошел две войны: эпизоды из судьбы воина из Башкирии

В рамках спецпроекта к 75-летию победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» продолжает публиковать истории своих читателей о ветеранах войны. Сегодня мы расскажем о герое Мукамиле Калимуллине из села Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии, которые, как и многие юноши в военные годы, ушел на фронт, прибавив себе лишние два года. Домой он вернулся живым спустя семь лет после ухода на фронт, прошел две войны и остался служить после, в мирное время. Небольшие эпизоды из судьбы воина «Комсомолке» прислали его потомки, которые гордятся своим родственником и его поступками.

«МОЕМУ СЫНУ ВСЕГО 16!»

В далеком 1941 году, когда только объявили о начале войны, на фронт пачками стали уходить мужчины и совсем молодые ребята из деревни Старые Балыклы. Молодежь сама рвалась на фронт, мечтала защищать свою Родину от фашиста. А через три года, в 1944 году, на фронт отправился и 16-летний Мукамиль.

-Тетя Оркия, тетя Оркия, вашего сына забирают в армию военные люди! – услышала мать Мукамиля детский голос.

Взволнованная женщина бросила все дела и побежала к «площади» перед старой деревенской мечетью. Там, офицером из военного комиссариата села Бакалы шеренгой были построены парни, подлежащие призыву в ряды Вооруженных Сил.

Первым в этом строю стоял Мукамиль, самый старший из пяти сыновей Оркии. Женщина едва успела вскрикнуть, что ее сыну всего 16, он не может уйти воевать. Но было уже поздно – патриот Мукамиль уже успел наврать военному, что ему 18 лет. Оркия плача уговаривала и сына, и военных образумиться.

Сын молчал, а военные говорили: «Ну что вы несете, тетя? Посмотрите на тех парней в строю и на своего сына, и сравните – он как богатырь по сравнению с ними, и нечего здесь доказывать!». Военных было не переубедить, и многодетной матери осталось лишь смириться. Доказать, что ему 16, мать документально не могла: свидетельства о рождении сгорели на пожаре в сельсовете.

Мукамиль действительно был стройным, рослым, широкоплечим. В комиссариате, поверив, что такому красавцу есть 18, забрали юношу на фронт.

Мукамиль с юношеским пылом стремился на войну, ведь на передовой уже воевал Миргасим Калимуллин, его отец. А совсем недавно на Ленинградском фронте погиб братишка отца, любимый и родной дядя Яхия Калимуллин. До войны он работал учителем Ново-Балыклинской школы.

Боец Мукамиль очень любил День Победы и с удовольствием смотрел парад Победы

СНАЧАЛА УСИЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАТЕМ БИТВА

Шла холодная весна 1944 года. Красная Армия гнала на запад гитлеровские полчища.

16-летний Мукамиль попадает в Тоцкий военный лагерь, где готовили бойцов к боям Великой Отечественной войны. Через несколько месяцев усиленного обучения военной тактике их ночью поднимают по боевой тревоге. Со своим новым другом Григорием Платоновым из деревни Умирово с полной боевой выкладкой они растворились в ночном марш-броске. Их ждало долгое следование в эшелоне. Сопровождающим был односельчанин и старший товарищ из Старых Балыклов - сержант Шайбак Зиязетдинов.

Только через несколько дней бойцы узнали о следовании на Дальний Восток. В Советском союзе чувствовали, что война с Германией идет к окончанию, и силы накапливали

против милитаристской Японии. По прибытии на Дальний Восток пути Мукамиля и Гриши расходятся, они попадают на службу в разные места.

8 августа 1945 года СССР объявляет войну Японии, а уже 9 августа Красная Армия начинает громить Квантунскую миллионную группировку и войска марионеточного образования Манчжоу-Го.

- Молодой Мукамиль видел своими глазами тяжелую прозу войны. Учился у опытных воинов, которые прибыли с запада после падения Берлина. Дошел до русской боли и гордости - Порт-Артура, а затем и до оконечности Ляодунского полуострова Порта Дальний (Дайрен), - рассказывает его старший сын Риф.

Основные силы японцев были разгромлены, и 2 сентября

1945 года Япония капитулировала. В войсках было ликование, сердце каждого красноармейца и краснофлотца наполнилось безграничной радостью от осознания того, что войны больше нет, что вот она, Победа.

В один из этих счастливых дней в Китае Мукамиля вызвал к себе командир и пряча улыбку под своими пышными усами, сказал: «К тебе пришли, а кто, увидишь сам!». Мукамиль не мог поверить своим глазам: перед ним в огромном Китае, многолюдном Дайрене стоял бывалый солдат, батыр Великой Отечественной войны, громивший гитлеровцев и самураев, односельчанин дядя Акрам Фаррахов. Мукамиль бросился в объятия односельчанина, слезы сами навернулись на глаза…

- Ну, ну, Мукамиль, будет, –говорил мягко дядя Акрам- главное, мы победили и остались живы!

Несмотря на все трудности, он прожил долгую и счастливую жизнь со своими детьми и внуками, был уважаемым человеком.

- Оказалось, что мать дяди Акрама написала в письме ему, что в Китае в Порт-Артуре воюет и старший сын Оркии, подросток Мукамиль. После этого письма Акрам постоянно искал его и нашел все-таки после победы над японцами. Память об этой встрече оба сохранили на всю жизнь, вспоминает Риф.

НЕ ВИДЕЛ СЫНА 11 ЛЕТ

Вскоре из рядов Вооруженных Сил началась демобилизация. Воины возвращались к мирной жизни восстанавливать народное хозяйство. Мукамиля эта демобилизация не коснулась, его, еще молодого, но уже опытного, оставили служить дальше. В общей сложности, Мукамиль прослужил семь лет. А потом пришло время возвращаться домой...

Однажды, перед домом, где играли детишки и занимались хозяйственными делами взрослые, остановилась повозка. С брички легко спрыгнул статный молодой человек в военной форме с медалью на груди. Он горячо, на чистейшем русском языке (в деревне не все знали русский язык – Ред.) благодарил своих спутников.

Оркия с замиранием сердца наблюдала эту сцену и потом бросилась к этому молодому человеку, стала обнимать и целовать его, слезы лились ручьем. Муж ее, Миргасим, вернувшийся с войны в 1946 году, обратился к ней словами: «Какого русского человека ты там обнимаешь?». Наконец, поддерживая заплаканную Оркию, молодой человек подошел к Миргасиму и по-татарски сказал: «Я Ваш сын, отец!». Миргасим не узнал своего сына, ведь он не видел его 11 лет, с тех пор, как сам ушел на войну тогда, в 41-ом... Мукамиль был в то время совсем мальчишкой.

Вот так разлучила в то время война отца и сына. Возвращение сына было большой радостью для отца и матери, сестренок и братишек.

ЖЕНИЛСЯ, ВОСПИТАЛ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

После войны Мукамиль отправился во Львов на учебу, отучился там на финансового инспектора. Потом судьба забросила воина в Среднюю Азию, где он отработал несколько лет и снова вернулся на родину. Побывал он и в городе Карабаш Челябинской области, где познакомился со своей супругой Раей. С ней Мукамиль вырастил пятерых детей, в дальнейшем стал председателем Ахманского сельсовета. Он был грамотен, хорошо знал русский язык и идеально подходил на это место.

Мукамиля не стало, когда ему было 77 лет. Несмотря на все трудности, он прожил долгую и счастливую жизнь со своими детьми и внуками, был уважаемым человеком.

- Последнее слово на похоронах было за директором школы, он сказал, что отец был честным, бескорыстным и очень справедливым. Все так и есть, по-другому про него не скажешь, - говорит Риф.

Мукамиль очень любил День Победы и встречал этот праздник со слезами на глазах. Раны давали о себе знать – как физические, так и душевные.

Супруга Мукамиля Рая на сегодняшний день проживает в родной деревне мужа, куда приехала еще несколько десятков лет назад. Ей на радость растут шестеро правнуков от пяти внуков.