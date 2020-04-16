2020-04-16T09:47:36+03:00
Общество

БГПУ им. М. Акмуллы. Выбери свой вуз уже сегодня.

Большой выбор востребованных специальностей, современная инфраструктура и насыщенная студенческая жизнь.
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Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы с 1967 года предлагает качественное многопрофильное образование. Являясь хранителем традиций классического обучения, сегодня университет осуществляет подготовку профессиональных кадров по трем уровням: бакалавриат и специалитет, магистратура, а также аспирантура. Колледж БГПУ предоставляет услуги средне-специального образования.

На выбор абитуриента 5 институтов и 5 факультетов (более 120 специальностей!). Обучение ведется в очной, заочной и очно-заочной формах.

Возможно обучение на бюджетной и коммерческой основе. В 2020 году Приемная комиссия заявила почти 1700 открытых бюджетных мест. Существует возможность получения скидок на образование.* Прием ведется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и творческих экзаменов (для некоторых специальностей).

Основной профиль вуза – это подготовка учителей, почти 75% студентов учатся на педагогических направлениях. Однако здесь готовят не только педагогов, но и специалистов по другим направлениям – профессионалов в сфере IT, биологии и экологии, переводчиков, психологов и тьюторов и многих других. Специальности, преподаваемые в БГПУ, отвечают всем требованиям современного общества. Это подтверждает и высокий процент трудоустройства выпускников. Еще во время прохождения практики многие студенты находят места будущей работы, благодаря имеющимся у вуза договоренностям с более чем 50 различных организаций РБ и РФ.

Студенческий городок БГПУ расположен в самом центре Уфы. 12 учебных корпусов с современным технологичным оборудованием. 7 благоустроенных общежитий, которые могут принять 3500 студентов, обучающихся и на бюджетной, и на коммерческой основе.

Студенческая жизнь в БГПУ насыщенна и интересна. Это целая система, включающая спорт, студенческое самоуправление, художественную самодеятельность и науку.

Творческое начало студенты проявляют в различных коллективах и секциях – музыкальных, танцевальных, театральных. Все это позволяет гармонично развиваться во время учебы – расти профессионально и личностно. Многие выпускники с теплотой вспоминают свою насыщенную студенческую жизнь и всегда готовы сотрудничать с любимым вузом.

Студенты активно занимаются спортом – в распоряжении вуза 2 плавательных бассейна, 7 спортивных залов, легкоатлетический манеж и даже собственный тир. В БГПУ работает множество различных спортивно-оздоровительных секций: баскетбол и волейбол, плавание, регби и лапта, спортивная аэробика, бокс, стрельба из лука, греко-римская борьба и другие.

В университете функционирует 15 научных лабораторий, постоянно проводятся конференции, в том числе, международные, с участием приглашенных специалистов.

Приемная комиссия Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы располагается по адресу г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 учебный корпус. Контакты: bspu.ru//abitur, +7 (347) 287-99-99, bspu.pk@mail.ru.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

Педагогическое образование:

Химия и биология

География и биология

История и обществознание

Мировая художественная культура и экономика

Начальное образование

Дошкольное образование

Музыкальное образование и дополнительное образование

Математика и физика

Математика и информатика

Русский язык и литература

Английский язык и второй иностранный язык

Башкирский язык и литература и второй язык

Татарский язык, литература и английский язык

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности

Изобразительное искусство и технология

Другие направления подготовки

Прикладные математика и физика

Электроника и наноэлектроника

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии

Право и правоохранительная деятельность

Экономика и управление

Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Психолого-педагогическое образование (различные направления)

Педагогика и психология девиантного поведения

Социальная психология

Логопедия и дефектология

Экология и природопользование

Генетика

Биоэкология

Перевод и переводоведение

Туризм

Документоведение

Графический дизайн

МАГИСТРАТУРА

Педагогическое образование:

Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании

Цифровые технологии в обучении башкирскому языку и литературе

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности

Управление персоналом в образовательной организации

Менеджмент в образовании

Английский язык в современном образовательном пространстве

Химико-биологическое образование

Дополнительное образование (музыка, музыкально-компьютерные технологии, хореография)

Теория физической культуры и технология физического воспитания

Цифровые технологии в школе

Преподавание математики в средней школе

Русский язык и литература в поликультурном пространстве

Физическое образование

Теория и методика обучения родным языкам и литературе

Биология

Современные технологии обучения иностранным языкам

Педагогическая деятельность в дошкольном образовании

Географическое образование

Другие направления подготовки в сфере психологии, экономики, права, лингвистики, биологии и генетики, дизайна.

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