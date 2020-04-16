БГПУ им. М. Акмуллы. Выбери свой вуз уже сегодня.
Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы с 1967 года предлагает качественное многопрофильное образование. Являясь хранителем традиций классического обучения, сегодня университет осуществляет подготовку профессиональных кадров по трем уровням: бакалавриат и специалитет, магистратура, а также аспирантура. Колледж БГПУ предоставляет услуги средне-специального образования.
На выбор абитуриента 5 институтов и 5 факультетов (более 120 специальностей!). Обучение ведется в очной, заочной и очно-заочной формах.
Возможно обучение на бюджетной и коммерческой основе. В 2020 году Приемная комиссия заявила почти 1700 открытых бюджетных мест. Существует возможность получения скидок на образование.* Прием ведется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и творческих экзаменов (для некоторых специальностей).
Основной профиль вуза – это подготовка учителей, почти 75% студентов учатся на педагогических направлениях. Однако здесь готовят не только педагогов, но и специалистов по другим направлениям – профессионалов в сфере IT, биологии и экологии, переводчиков, психологов и тьюторов и многих других. Специальности, преподаваемые в БГПУ, отвечают всем требованиям современного общества. Это подтверждает и высокий процент трудоустройства выпускников. Еще во время прохождения практики многие студенты находят места будущей работы, благодаря имеющимся у вуза договоренностям с более чем 50 различных организаций РБ и РФ.
Студенческий городок БГПУ расположен в самом центре Уфы. 12 учебных корпусов с современным технологичным оборудованием. 7 благоустроенных общежитий, которые могут принять 3500 студентов, обучающихся и на бюджетной, и на коммерческой основе.
Студенческая жизнь в БГПУ насыщенна и интересна. Это целая система, включающая спорт, студенческое самоуправление, художественную самодеятельность и науку.
Творческое начало студенты проявляют в различных коллективах и секциях – музыкальных, танцевальных, театральных. Все это позволяет гармонично развиваться во время учебы – расти профессионально и личностно. Многие выпускники с теплотой вспоминают свою насыщенную студенческую жизнь и всегда готовы сотрудничать с любимым вузом.
Студенты активно занимаются спортом – в распоряжении вуза 2 плавательных бассейна, 7 спортивных залов, легкоатлетический манеж и даже собственный тир. В БГПУ работает множество различных спортивно-оздоровительных секций: баскетбол и волейбол, плавание, регби и лапта, спортивная аэробика, бокс, стрельба из лука, греко-римская борьба и другие.
В университете функционирует 15 научных лабораторий, постоянно проводятся конференции, в том числе, международные, с участием приглашенных специалистов.
Приемная комиссия Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы располагается по адресу г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 учебный корпус. Контакты: bspu.ru//abitur, +7 (347) 287-99-99, bspu.pk@mail.ru.
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Педагогическое образование:
Химия и биология
География и биология
История и обществознание
Мировая художественная культура и экономика
Начальное образование
Дошкольное образование
Музыкальное образование и дополнительное образование
Математика и физика
Математика и информатика
Русский язык и литература
Английский язык и второй иностранный язык
Башкирский язык и литература и второй язык
Татарский язык, литература и английский язык
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности
Изобразительное искусство и технология
Другие направления подготовки
Прикладные математика и физика
Электроника и наноэлектроника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии
Право и правоохранительная деятельность
Экономика и управление
Декоративно-прикладное искусство и дизайн
Психолого-педагогическое образование (различные направления)
Педагогика и психология девиантного поведения
Социальная психология
Логопедия и дефектология
Экология и природопользование
Генетика
Биоэкология
Перевод и переводоведение
Туризм
Документоведение
Графический дизайн
МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование:
Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании
Цифровые технологии в обучении башкирскому языку и литературе
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности
Управление персоналом в образовательной организации
Менеджмент в образовании
Английский язык в современном образовательном пространстве
Химико-биологическое образование
Дополнительное образование (музыка, музыкально-компьютерные технологии, хореография)
Теория физической культуры и технология физического воспитания
Цифровые технологии в школе
Преподавание математики в средней школе
Русский язык и литература в поликультурном пространстве
Физическое образование
Теория и методика обучения родным языкам и литературе
Биология
Современные технологии обучения иностранным языкам
Педагогическая деятельность в дошкольном образовании
Географическое образование
Другие направления подготовки в сфере психологии, экономики, права, лингвистики, биологии и генетики, дизайна.
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