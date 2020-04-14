Коронавирус в Башкирии, последние новости на 15 апреля 2020 года: что известно на данный момент

За сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 22 человека. Еще на прошлой неделе четыре дня подряд не было ни одного инфицированного, как сейчас их уже 129 человек, из них девять выписаны по выздоровлению, а трое – умерли.

ПОГИБШИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ БЫЛИ В ГРУППЕ РИСКА

Максим Забелин на брифинге регионального минздрава рассказал, что последними умершими оказались 63-летний мужчина и 73-летняя женщина. На фоне коронавируса у них пошли осложнения в виде пневмонии, и пациенты скончались. Помимо коронавируса, у обоих были сопутствующие тяжелые заболевания.

- Мужчина также страдал от бронхита, ишемической болезни сердца. Пациентка 73 лет получала лечение от злокачественного образования молочной железы, страдала сахарным диабетом, имела и сердечные проблемы, - сказал Забелин.

ИЗ 22 НОВЫХ – 14 НАХОДЯТСЯ В РКБ КУВАТОВА

Глава Минздрава рассказал, что 14 из новых 22 зараженных коронавирусом в Башкирии , находятся в РКБ имени Куватова – Это восемь медиков и шесть пациентов. Заразившиеся врачи также перешли в статус пациентов.

- Ситуация в РКБ рабочая. Все пациенты получают лечение. Те, у кого диагностирован коронавирус, получают специальное лечение в соответствии с рекомендациями. Средства защиты и препараты имеются. Идет работа по устранению замечаний санитарного врача, – сказал Забелин.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения сообщила, что врачи РКБ имени Куватова на время карантина по коронавирусу будут работать в режиме вахты. Медики заключили дополнительное соглашение на работу в опасных условиях, поскольку 6 апреля РКБ имени Куватова приказом минздрава переведена в режим работы COVID-госпиталя.

- Оплата труда у нас будет осуществляться в соответствии C трудовым законодательством, - сказала Кононова. – Медикам предложили заключить соглашение на работу в условиях вахты. Эта вахта продержится 2 недели. Далее наступит период отдыха.

С ее слов, эти две недели помогут медикам восстановиться и успокоиться. За работу по предотвращению распространения коронавируса в Башкирии медики получат надбавки к зарплатам по 10 и 15%.

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ РКБ

Тем временем скандал вокруг РКБ имени Куватова не утихает, и массовое заражение COVID-19 в больнице проверит Генеральная прокуратура России.

- В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, – сообщается на сайте Генпрокуратуры.

ОБРАБОТКА УЛИЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Улицы Уфы продолжают обрабатывать в связи с угрозой распространения коронавируса.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов рассказал, что городские службы обработали специальным обеззараживающим раствором территорию по периметру РКБ имени Куватова.

- В частности, были обработаны улицы Кирова, Мингажева, Кустарная. В качестве реагента использовалось аэрозольное вещество «Этоксамин», которое сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей, - сказал чиновник.

Также в мэрии отметили, что как только установится благоприятная погода, от коронавируса продезинфицируют улицы Сагита Агиша, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырскую, Степана Кувыкина, Рабкорова, Софьи Перовской, Армавирскую, Зайнаб Биишевой, Сочинскую, Правды, Новороссийскую, Магистральную, Дагестанскую, Таллинскую, Левитана, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов.

Перед дезинфекцией уфимцев попросят закрыть окна.