2020-04-08T15:30:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе добровольцы печатают средства для защиты врачей от коронавируса на 3D-принтерах

Визоры, которые разрабатывает программист Александр Улитин, используются для защиты лица, глаз и дыхательных путей [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Александр Улитин начал печатать средства защиты для медиков на 3D-принтерахАлександр Улитин начал печатать средства защиты для медиков на 3D-принтерах
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В столице Башкирии доброволец-программист Александр Улитин помогает врачам, которые день и ночь трудятся в инфекционной больнице. Уфимец начал абсолютно бесплатно печатать средства защиты медиков от коронавируса на 3D-принтерах.

Первое, что создал Александр, это визор (прозрачный кусок пластика, который служит защитой лица и глаз - Ред.). Со слов врача-анестезиолога и реаниматолога Александры Домбровской, этот вид защиты помогает вирусу не попасть в глаза, нос и дыхательные пути докторов.

Так выглядит защитный визор

Так выглядит защитный визор

В данный момент средств защиты врачей хватает, и Александр печатает изделия на тот случай, если будет их дефицит. В больницу №8 Уфы программист также привез специальные переходники для безопасного использования масок для защиты.

- При помощи такого переходника, который ставится на маску, и бактерицидного фильтра, который защищает дыхательные пути от вирусных и бактериальных агентов, медицинский персонал может работать в очаге инфекции для защиты своего здоровья, - рассказывают медики.

Улитин старается помочь не один – он набрал команду из 40 волонтеров и создал инициативную группу. Добровольцы стараются, используя 15 принтеров, на сегодняшний день они уже изготовили около 200 визоров и 100 переходников для масок.

Александр открыл сбор денежных средств, чтобы покупать на них детали и материал для создания защитных средств. Для того, чтобы ему помочь, достаточно перевести денег на карточку с пометкой "Пожертвование на изготовление СИЗ для врачей".

Добровольцы из Уфы печатают средства для защиты врачей на 3D-принтерах.В борьбу с коронавирусом значительный вклад вносят волонтеры, которые всеми доступными способами готовы помочь врачам и населению. Так, например, программист из Уфы Александр Улитин решил оказать содействие медикам и начал печатать средства индивидуальной защиты на 3D-принтере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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