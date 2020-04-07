2020-04-07T19:36:17+03:00
Общество

Мошенники в Уфе: кого надо опасаться в период самоизоляции по коронавирусу

Тревожное время – идеальный момент для появления тех, кто готов наживаться на страхе и наивности людей. Рассказываем, какие мошенники орудуют в Уфе в период самоизоляции в 2020 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уфу в 2020 году вместе с приходом коронавирусной инфекции настигла и другая напасть – мошенники, которые пытаются нажиться на доверчивости и страхе горожан. «Комсомолка» рассказывает, что делают люди, которые в период полной самоизоляции выходят из дома далеко не по уважительной причине. В Уфе в условиях самоизоляции по коронавирусу можно выделить три типа мошенников.

ВАМ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ?

Первая группа жуликов ходит по квартирам и, представляясь сотрудниками санэпидстанции, предлагают провести санитарную обработку жилья для профилактики заражения коронавирусом. Однако доподлинно известно, что Центр гигиены и эпидемиологии никакой никаких услуг по обработке квартир не предлагает и уж тем более их не навязывает. Все силы СЭС брошены в первую очередь на места общего пользования.

А ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Второй тип мошенников в Уфе в период самоизоляции действует еще наглее. Они предлагают пройти экспресс-тест на коронавирус. Больше всего от действий этих дельцов страдают пенсионеры, которые и без того являются самыми уязвимыми для COVID-19. Жулики распечатывают базу данных жителей и ходят по квартирам пожилых людей. Втеревшись в доверие под видом социальных служб, они делают два липовых теста: один дает отрицательный результат, а второй – положительный. На перепуганного пенсионера начинают давить, говоря о возможных последствиях заражения коронавирусом. Чтобы спастись, жертве предлагают некий препарат, а взамен просят денег. Возникновение таких ситуаций нужно исключать в зачатке. Важно помнить, что сдать анализы на COVID-19 можно только в медучреждениях – на дому такие процедуры не проводятся. И, конечно же, никакого чудо-лекарства от коронавирусной инфекции нет.

МОЖЕТ, КУПИТЬ ЧТО-НИБУДЬ?

Последняя, известная на данный момент группа мошенников в период самоизоляции в Уфе занимается кражами под видом волонтеров и мобильных бригад. Они предлагают доставить продукты питания или медикаменты и, получив деньги на покупку, исчезают. Сейчас в Уфе в период самоизоляции в основном активны два волонтерских проекта для помощи пожилым и маломобильным гражданам – «Наша забота» (ЕР) и #МыВместе (ОНФ). Причем сами по себе они вряд ли будут приходить, поскольку работают по заявкам. К тому же здесь схема «деньги вперед» не практикуется. Сначала волонтеры закупают все что нужно по списку и только потом, после доставки с ними можно рассчитаться по чеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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