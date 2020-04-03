Юрий Шевчук: «Будем надеяться, что эта дрянь рассосется и наши концерты обязательно состоятся»

Юбилейный тур, посвященный 40-летию «ДДТ», должен был стартовать в начале апреля концертом в Рязани, но из-за беспрецедентного форс-мажора, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, его пришлось перенести.

- Мы перенесли пока три города: Рязань, Курск и Воронеж на осень. Остальные пока «держим». Может эта дрянь пройдет, рассосется, будем надеяться, - обратился Юрий Шевчук к фанатам на официальном канале «ДДТ» в YouTube.

До двух самых массовых концертов еще достаточно времени: 6 июня «ДДТ» надеются отыграть новую программу на московском стадионе «Арена Открытие», вмещающем сорок тысяч зрителей, а 19 июня на стадионе «Нефтяник» в Уфе, планируя собрать порядка двадцати пяти тысяч - и, судя по количеству проданных билетов, группе это вполне под силу. Новую программу поклонники группы ждут давно и очень надеются, что уж к лету-то все вернется к привычное русло и переносов больше не будет.

- Мы достаточно долго работали над этой программой - это целое шоу, не побоюсь этого слова: новый свет, видеоарты, какой-то, может быть, другой звук, о чем мы мечтаем . Но этот долбанный коронавирус спутал нам все планы, - сокрушается Юрий Шевчук. - Единственное, могу обещать: все заявленные концерты «ДДТ» состоятся, абсолютно точно - мы люди слова!

Лидер «дэдэтэшников» подробно рассказал о новой программе, которая будет очень внушительной.

- Вот она у меня на «компе»: тридцать четыре трека. Это репетиционные записи: где-то пятнадцать старых песен и пятнадцать новых - они все объединены в одну историю, которая называется, ну, допустим: «Мама, это рок-н-ролл» или «Привет с того света», - смеется Шевчук. - Ну, в общем-то название еще не придумано. Допустим будет «Четыре окна» или «Российское танго», а может просто «ЮЮ». Ну, не знаю, название - это не важно. Название приходит в последнюю очередь. Все тридцать четыре трека объединены в какую-то единую композицию. Все это мы погружаем в новый свет - у нас новый светохудожник Андрей Луканин. Он очень экспрессивный, рок-н-ролльный парень, ас альтернативы. И вот все эти песни погружены в осколки света и теней.

«СКУЧНО ИГРАТЬ ОДНО И ТОЖЕ»

- У нас новый гитарист - Паша Додонов. Я его пригласил, потому что давно мечтал сыграть программу с двумя гитаристами для усиления «риффаков», жесткости, может быть, некой в нашей музыке... Сейчас у нас два гитариста - и мне это очень нравится! - признался Шевчук. - Стою на репетиции: слева - Леша Федичев, он такой классик у нас, и главное, что он все партии помнит, а справа - Паша Додонов, который еще плохо знает программу, но у которого масса удивительно каких-то новых, свежих звуков. Он вообще может над звуком работать: у него тысяча педалей - не знаю, как он с ними управляется, но звуки у него хороши!

Юрий Юлианович рассказал также о том, что многие старые песни, вошедшие в юбилейную программу, будут звучать в новой аранжировке.

- Вот меня тут тоже критиковали, что многие вещи, которые уже давно сыграны, изданы, записаны я пытаюсь модернизировать, - признался лидер «ДДТ». - Ну, ребята, скучно играть одно и то же, скучно заниматься чесом - ну, не мое это, не наше. Поэтому я очень рад, что, например, у нас получилась аранжировка «Российского танго» совершенно другая. Но песня живая, она дышит, но звучит уже более современно что ли. Или «Расстреляли рассветами» для вас будет сюрпризом: мы ее сделали совершенно в ином стиле, но она тоже живет, дышит - и нас это радует. Мне кажется, все вообще можно менять - слова, музыку, все старое - как над ним не думать до сих пор? Не то, чтобы на него натягивать модную одежду, ботекс вкалывать, а посмотреть на него с другой стороны, найти те обертона, которые, может быть, двадцать лет назад я не слышал, а может у меня слух стал потоньше, черт его знает... Мы придумали новый видеоряд с художником, которым работали над программой «Иначе». Многие помнят - Леша Сай, гениальный чувак, придумал такие штуки! Мне даже самому интересно посмотреть, как это будет на концертах. Леша из тех художников, которые не иллюстрируют песню, а ее обогащают, ищут ее глубину и дают ей другие смыслы - это мне больше всего нравится, когда это случается. Сцена будет - трансформер, двигаться во все стороны. Но много рассказывать не буду, должен же быть какой-то сюрприз? Придете на концерт и увидите. В общем, все готово, думаю, ситуация изменится и наши концерты обязательно состоятся.