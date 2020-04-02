Закрытие Уфы на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

Из-за объявленного в Башкирии 31 марта 2020 года режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса, власти республики ограничили передвижение граждан. Разрешено ли перемещаться на машине и кому положены спецпропуска? Последует ли закрытие Уфы на въезд и выезд из-за коронавируса?

Согласно режиму «Повышенная готовность», который действует в регионе, людям разрешено выходить из домов только в случае крайней необходимости. Закрытие Уфы на въезд и выезд из-за коронавируса не предусмотрено. Об этом неоднократно сообщали в региональном управлении ГИБДД и в пресс-службе МВД по Башкирии.

Закрытие Уфы на въезд и выезд из-за коронавируса пока не планируется ни республиканскими властями, ни МВД. Между городами и районами Башкирии передвигаться можно, но лишь при определенных условиях. Инспекторы ДПС могут остановить автомобиль для проверки специальных пропусков, которые должны получать сотрудники предприятий и ведомств, продолжающих работу.

ГДЕ ВЗЯТЬ СПЕЦПРОПУСК

Всем сотрудникам предприятий, которые продолжают работу, необходимо получить специальные пропуска-справки с места работы. При их наличии жители Уфы могут выехать за пределы города и вернуться обратно. Но только если поездка связана с острой служебной необходимостью. На этот случай у каждого водителя должен быть путевой лист, где указан госномер автомобиля, данные владельца и маршрут – от пункта А в пункт Б. Не забудьте про паспорт и водительское удостоверение! Документ, удостоверяющий личность и специальный пропуск обязательно должны иметь с собой и пассажиры. В противном случае выезд за пределы города или въезд в любой район республики, будет рассматриваться как нарушение режима изоляции и повлечет за собой штраф.

Как отмечают в уфимской мэрии, на каждом предприятии города, которое продолжает работать, должен быть издан приказ на период режима повышенной готовности, где указан полный список сотрудников, которые должны выходить на работу.

- На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику. Отметим, что в справке обязательно наличие печати предприятия, подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу (дата и номер) и круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности, предъявленного документа, - подчеркнули в мэрии Уфы.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ

Спецпропуска положены сотрудникам «непрерывно действующих организаций» - предприятиям, которые обеспечивают работу социальной инфраструктуры, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организаций, занятых на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах.