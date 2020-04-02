2020-04-02T15:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа такси в Уфе в период карантина: что важно знать пассажирам и водителям

В период карантина работа такси в Уфе изменилась серьезно как для пассажиров, так и водителей
Яна БАЗЕКИНА
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Такси будет работать в штатном режиме, но водители должны позаботиться о маскахТакси будет работать в штатном режиме, но водители должны позаботиться о маскахФото: Виталий ТИМКИВ
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В Башкирии с 31 марта начал действовать режим полной самоизоляции. Жители республики теперь вынуждены сидеть дома, ведь выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости: в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или добраться на работу. Работа такси в Уфе в период карантина также претерпела изменения. Мы расскажем, что важно знать пассажирам и водителям

Конечно, всех жителей Башкирии интересует – будет ли работать общественный транспорт или такси в период карантина? Во всех компаниях-перевозчиках, куда обратилась «Комсомолка», нас заверили: такси в период карантина в Уфе будет работать в обычном режиме, и даже цены останутся на прежнем уровне. Главное, и водителям, и пассажирам нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы не заразиться.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ТАКСИ И ПАССАЖИРОВ

Всем водителям такси в период карантина в Уфе рекомендовано по возможности производить безналичный расчет с пассажиром – через приложение или онлайн банк, а также максимально сократить свои визиты в водительские офисы.

- На купюрах переносится большое количество инфекции. Старайтесь не трогать наличные, а если уж пришлось – обработайте руки антисептиком, - советует руководство таксопарков.

Также таксистам необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, несколько раз в день протирать все поверхности в салоне автомобиля дезинфицирующими средствами, и главное, обязательно носить защитные маски. К пассажирам такого строгого требования не предъявляется, надеясь на их сознательность.

- Обязательно проветривайте машину после каждого пассажира, это поможет очистить воздух в салоне, - говорится в памятке для таксистов. – Не трогайте руками лицо, глаза и рот. Если хочется чихнуть или покашлять, подставьте сгиб локтя или салфетку. Салфетку больше не трогайте, а руки обрабатывайте антисептиком.

Чтобы хоть как-то соблюсти рекомендуемую социальную дистанцию, настоятельно просите пассажира не занимать сиденье рядом с водителем, а пересесть на заднее правое сиденье. Так дистанция между таксистом и клиентом будет больше.

А есть ли какое-то ограничение на количество пассажиров во время одной поездки в такси? Во всех компаниях, которые мы обзвонили, заверили, что количество пассажиров во время поездки никак не регулируется – можете ехать хоть вдвоем, хоть вчетвером.

- Если чувствуете что поднялась температура или начался кашель, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Не открывайте в этот день водительское приложение, не рискуйте и не принимайте заказы. Лучше отлежаться дома, чем потом сильно болеть или заразить других людей, - настоятельно советует руководство таксопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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