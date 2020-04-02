Доставка еды в Уфе в период карантина: как работают компании и какие есть нарушения

Работы по доставке еды в Уфе во время карантина прибавилось – желающих остаться дома с каждым днем все больше и больше, оно и к лучшему.

Всем известно, что с 20 часов 31 марта в Башкирии действует режим самоизоляции, его можно назвать полноценным карантином. Теперь можно выйти только в магазин или аптеку. Только вот выбрать магазин тоже не получится, вариантов не остается кроме как пойти в тот, что ближе всего к дому. Прогуляться до любимого продуктового, что в двух кварталах – уже нарушение. Тогда на помощь приходит доставка еды. В сервисах доставки продуктов и еды к тому же ввели дополнительные меры, чтобы обезопасить клиентов от распространения коронавируса во время карантина.

Расскажем, где заказать доставку еды на дом в Уфе во время самоизоляции, как работают компании, и какие встречаются нарушения.

КАК РАБОТАЮТ КОМПАНИИ?

Заказ оформляется через сайты компаний, мессенджеры или по телефону. После того как «корзина» будет собрана, нужно произвести оплату через онлайн-сервис, чтобы лишний раз не контактировать с курьером. Если такой возможности нет, придется оплатить только при получении. Отметим, что на такие условия идут не все – некоторые компании требуют оплаты сразу. После оплаты ваш заказ собирается, и курьер выезжает к вам.

КАК ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ У КУРЬЕРА?

Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка перешли на бесконтактный способ доставки. Если вы не хотите лично встречаться с курьером, можно попросить оставить заказ у двери квартиры. Этот способ доставки нужно указать в комментарии к заказу.

Так что, если вы оплатили заказ в режиме онлайн, здесь проще простого – доставщик оставит пакеты с едой под вашей дверью и даст вам об этом знать. Вы же выйдете потом и заберете. Это вариант с наиболее высокой безопасностью.

Если же оплата ожидается наличными, положите деньги под коврик перед встречей курьера. Он положит туда же сдачу и оставит пакет. Но все же в данной ситуации лучше расплачиваться только картой.

ИЗ РУК В РУКИ – НАРУШЕНИЕ

Остались еще те курьеры, которые беспардонно заходят в квартиры, чтобы передать заказ вам в руки. Это считается большим нарушением. В крайнем случае у него должны быть маска и перчатка, а лучше еще и очки, ведь вирус может попасть в слизистую глаза.

Также не забывайте держать от доставщика дистанцию полтора-два метра. После того, как он покинет ваше жилище, обработайте квартиру, протрите ручки дверей.

Некоторые рестораны не были готовы к доставке еды и остались без курьеров. Но они нашли выход – отправлять еду через таксистов. Водителя неловко будет просить подниматься к вам на этаж, чтобы оставить заказ у двери, поэтому придется выйти. Чтобы не контактировать с ним, оплатите поездку в онлайн-режиме.

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ЕДУ?

Мэрия Уфы опубликовала список магазинов, которые смогут доставить вам еду на дом. Среди них службы доставки «Сбермаркет», «Гипер в Дом», магазины «Эко-фуд», «Старая Уфа», Апельсин, Полушка, Ярмарка, Село 02, Все свое, Азбука вкуса, Кормим правильно, Мамина кухя, Бриз, Территория еды 102, Индилюкс, Глобус.

С полным списком компаний, осуществляющих доставку продуктов и готовых блюд на дом во время самоизоляции, можно ознакомиться на сайте мэрии, перейдя по этой ссылке.