2020-03-31T16:25:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы почты в Уфе в период самоизоляции: как и что будет работать

Рассказываем, как будет работать почта в Уфе и других городах Башкирии в условиях самоизоляции
Эльвина АПАРИНА
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На сегодняшний день все почтовые отделения закрыты, но это не значит, что вы останетесь без долгожданных посылки или письма или других услуг почты. «КПУфа» расскажет, какой режим работы почты в Уфе и других городах Башкирии действует в период самоизоляции.

Отделения почты закрылись 30 марта. На дверях висело объявление, что до 5 апреля, но в связи с введением режима изоляции срок может растянуться на неопределенное время.

Гендиректор компании Максим Акимов ранее комментировал «РБК», что доставка выплат по пенсиям и пособиям будет обеспечена в установленные сроки. Также сейчас решается вопрос об увеличении сроков хранения отправлений — с 30 до 60 дней, чтобы люди были уверены, что назад посылки не отправят.

Как забрать посылку?

Если вам пришла посылка или письмо, вам необходимо зайти на сайт «Почты России» и вызвать курьера на дом. Эта услуга стоит до 100 рублей, оплату нужно произвести сразу по банковской карте на сайте. В течение двух суток пеший курьер принесет вам посылку или письмо. При желании можно попросить, чтобы он положил их под дверь или в почтовый ящик.

Как отправить посылку?

Сотрудники почты уверены, что даже во время карантина не нужно откладывать дела на потом. Услуги отправки посылки можно также оформить онлайн. Это можно сделать в приложении почты или также на сайте.

Оплата счетов – онлайн

Оплату ЖКХ, штрафов ГИБДД, сотовой связи и интернета, а также гашение кредитов можно будет также произвести в режиме онлайн, говорится на сайте почты. В этом же разделе можно провести разные виды электронных денежных переводов.

Подписаться на печатные издания из каталога Почты России также можно на сайте или в приложении. Оформив подписку онлайн, вы будете регулярно получать свежие газеты и журналы.

Гендиректор «Почты России» подчеркнул, что объявленные меры не требуют обязательного посещения почты и призвал оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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