Можно ли ездить на работу в Уфе в период самоизоляции

С 31 марта в Уфе и по всей Башкирии вводится режим полной самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Покидать дома без уважительной причины нельзя. Возникает вопрос, можно ли ездить на работу в Уфе во время карантина. Власти Башкирии объяснили, что можно, но только тем, кто работает в определенных сферах.

В соответствии с указом президента России № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на работу в период самоизоляции могут ездить сотрудники непрерывно действующих организаций (список есть на сайте Минтруда России), медицинских организаций и аптек, организаций, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, которые выполняют неотложные работы в условиях ЧС и неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Список промышленных объектов, которые должны работать, невзирая на карантин, есть на сайте министерства промышленности и энергетики Башкирии.

Ездить на работу в Уфу при режиме самоизоляции могут и жители соседних районов.

«Те, кто живет в Уфимском, Иглинском или соседних районах – в агломерации Уфы, они тут работают, многие работают в больницах, поликлиниках, в аптеках, органах власти, МВД, они, естественно, передвигаются, доезжают, здесь ограничений нет», - заверил замруководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

Ездить на работу в Уфе в период самоизоляции можно на общественном транспорте, правда, число автобусов сейчас сокращено, а также на такси и на личных машинах. Однако при себе у вас должен быть паспорт и справка от работодателя. Ее форма утверждается муниципалитетами, поэтому придется связаться с местными властями.