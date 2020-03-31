2020-03-31T16:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на поездки на личном автомобиле в Башкирии: будет ли введен и для кого

Рассказываем – есть ли запрет на поездки на личном автомобиле в Уфе и других городах Башкирии
Эльвина АПАРИНА
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Выезд и въезд в Уфу открыт для всех видов транспорта без исключения.Выезд и въезд в Уфу открыт для всех видов транспорта без исключения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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31 марта с 20 часов в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции. Теперь покидать свое жилище можно будет только по необходимости: магазин, аптека, выгул домашних питомцев.

Мы расскажем, есть ли запрет на поездки на личном автомобиле в Уфе и других городах Башкирии. Нововведения, введенные Радием Хабировым, не запрещают использовать личный транспорт. Но отметим, что причины, по которым можно выйти из дома и сесть за руль своего автомобиля, четко будут прописаны в указе.

То есть, использовать личную машину можно, если вам нужно ехать на работу, за продуктами или в аптеку. Также сесть за руль можно будет в том случае, если вам необходимо отвезти продукты своим родственникам, или вам и вашим близким срочно понадобилась медицинская помощь.

Выезд и въезд в Уфу открыт для всех видов транспорта без исключения. Но ограничения коснулись общественного транспорта, об этом заявил замначальника управления транспорта горадминистрации Владимир Петров. Чиновник предложил, чтобы движение автобусов, трамваев и троллейбусов было ограничено по времени – с 6:00 до 20:00.

Таким образом общественный транспорт в башкирской столице переходи на режим работы «выходного дня». Уже сейчас количество транспорта на улицах города сократилось на половину.

Также Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами. Кроме того, будет сокращено количество междугородних рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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