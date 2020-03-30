Глава Башкирии на встрече с журналистами: «Мы исходим из самого плохого сценария»

На днях в башкирском Белом доме состоялась встреча журналистов ведущих региональных и федеральных СМИ с главой Башкирии Радием Хабировым. Из-за непростой ситуации, в которой республика оказалась из-за распространения коронавируса и проблем в экономике, вызванных падением цен на нефть, региональные власти решили расставить точки по самым важным вопросам.

НЕ ПРОИГРАТЬ ВОЙНУ С ВИРУСОМ

- Ситуация у нас в стране и республике – непростая. Одно на другое наложилось: угроза пандемии, и экономическая ситуация, вызванная нефтяными войнами. Она сложная, вполне решаемая, но наблюдается какой-то дефицит общения. В информационном поле мы проигрываем войну, к сожалению. Умами и сердцами людей начинает владеть неправдивая, ложная информация. Готов ответить на интересующие вас вопросы, - обратился Хабиров к журналистам.

По его словам, Москва приняла первый удар по массовому распространению коронавируса и потому у столичных властей есть уникальный опыт по борьбе с инфекцией.

- У них есть воля и возможность решать эти проблемы, поэтому они с нами делятся. Поэтому мы определили две ключевые вещи: это самоизоляция и карантин приезжих из-за границы, - подчеркнул Хабиров.

Что касается распространения коронавирусной инфекции, то Хабиров отметил, что совершенно точно количество заразившихся будет увеличиваться. В том числе и в Башкирии.

- У нас уже четверо инфицированных (было на тот момент. – Ред) и все они привезли заразу из-за границы. Для нас наибольшую опасность для нас представляют именно те, кто приехал из других стран. Каждый день границу Российской Федерации пересекают более тысячи человек, у которых в паспорте указано, что они из республики Башкортостан. У нас ведется их учет, данные этих людей тут же передаются в Роспотребнадзор, а затем нам, - рассказал Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что власти сформировали специальные бригады и ходят по квартирам вернувшихся из поездок жителей республики. Как оказалось, около 30-40 процентов таких «путешественников» не живут по месту прописки.

САМЫЙ ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ

- В чем наша позиция и политика по этому вопросу? Пока мы исходим из самого плохого сценария. Это когда будут забиты больными наши больницы и так далее. В чем наше отличие от некоторых стран, которые совершенно точно проиграли эту войну? Мы точно не хотим проиграть, будем готовы к этому. Если будет вспышка, мы четко будем понимать, что делать. А может быть и пронесет нас, - заявил Хабиров.

Представители СМИ задавали вопросы не только по борьбе с коронавирусом

Глава республики подчеркнул, что в среде чиновников преобладает тревожное настроение. Одно дело инфекция, но добавилась еще и непростая экономическая ситуация. Из-за дешевеющей национальной валюты руководители многих предприятий в шоке.

- Вы поймите, чудес не бывает. Происходит остановка экономики, медленно, как останавливается паровоз. Многие решения я принимал, не исходя из ситуации в республике, а из того, что советует Москва. Мы и карантины все вводим и так далее. Но здесь такой случай, когда надо сделать все, чтобы потом не жалеть, - заявил Радий Хабиров.

Ситуация с распространением коронавируса в стране такова, что власти Башкирии всерьез задумались о формировании массовых «продуктовых пакетов».

- Мы закрыли фитнесы, бассейны и так далее. Ну ладно, у директора этого фитнеса есть накопления. Но там же работает и обычная уборщица, например, или сантехник, у которых зарплата 20 тысяч. Некоторые фирмы платили зарплату в последний раз в феврале, а сейчас уже конец марта – они эти деньги уже проели. Я не исключаю, что через какое-то время нам придется из бюджета или за счет каких-то пожертвований формировать продуктовые пакеты. Чтобы мы могли помогать точечно, - заявил Хабиров.

Глава региона признался, что пока не знает, как может быть организована доставка «продуктовых пакетов», чтобы они дошли до нуждающихся.

ОТМЕНА ФОЛЬКЛОРИАДЫ

В беседе с журналистами Радий Хабиров заявил, что долгожданная Фольклориада-2020 в этом году в Башкирии не состоится. С предложением перенести массовое культурное мероприятие выступил оргкомитет, а власти республики его поддержали.

- Фольклориада переносится на следующий год. Ожидать, что это (распространение коронавируса. – Ред.) закончится в июне, не стоит. Олимпиаду даже перенесли, - отметил Хабиров.

ПЕРЕСМОТР БЮДЖЕТА

- Нас сейчас нужны срочные резервы в бюджете, поэтому мы пересматриваем республиканскую адресную инвестиционную программу. Многие объекты, на которые возлагали надежды, вынужденно переносим, - заявил Радий Хабиров.

По его словам, часть денег, которые закладывались на строительство ряда объектов, «перекинут» на поддержку экономики. Примерная сумма, которую перебросят с инвестиционной программы – 12,5 млрд рублей.

Что касается последствий карантина по коронавирусу и общего падения экономики страны, то глава региона призвал готовиться жителей Башкирии к неминуемым потерям.

- Совершенно точно нам всем надо готовиться к экономическим потерям. Республика, как часть Российской Федерации, точно потеряет часть доходов. Это еще и аукнется нам на несколько лет. Мы к этому готовы. Ну что с этим сделаешь? – задался вопросом о будущем экономики республики Хабиров.

Он также подчеркнул, что в Башкирии неизбежно будут закрываться некоторые предприятия. И задача властей сейчас – поддержать и спасти тех, кого возможно.

Представители СМИ задавали вопросы не только по борьбе с коронавирусом

«МЕДИЦИНСКИЕ» МЕРЫ БОРЬБЫ

Возвращаясь к теме распространения коронавируса, Хабиров отметил, что в республике на данный момент около 1,5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, этого количества пока достаточно.

- О нехватке ИВЛ мы не говорим. Плюс мы еще дополнительно закупаем по линии минздрава еще 50 аппаратов. Ситуация такова, что сейчас не все из тех, что имеются, задействованы, - подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что на сегодняшний день всех, у кого есть подозрения на коронавирус, пока доставляют в инфекционную больницу в Уфе. К тому же, специальные отделения готовят и в других больницах башкирской столицы. Необходимости в изоляции заболевших в других больницах по республике нет.

Чтобы максимально перестраховаться и не проиграть борьбу с коронавирусом, власти Башкирии планируют построить новую инфекционную больницу под Уфой. По словам Хабирова, новое здание построят в Забелье всего за полгода. Позднее туда перевезут все оборудование и переведут всех врачей из инфекционной больницы №4.

- Мы построим большой инфекционный комплекс, который может быть стационарным. Там мы зарезервировали довольно большую территорию, 14 гектаров. Там будет несколько зданий, в том числе больничный стационар на 16 тысяч квадратных метров, - рассказал журналистам Радий Хабиров.

В откровенном разговоре с журналистами Хабиров также отметил, что не верит в актуальное число зараженных коронавирусом в республике. Напомним, на данный момент в республике выявлено только четверо инфицированных.

Глава региона призвал готовиться к самому плохому сценарию

- Я не верю в то, что у нас всего четыре человека носят в себе этот вирус. Но из тех, кто пришёл и был выявлен - я в это верю. Реагентов не хватает, к сожалению», – заявил глава Башкирии.

В завершении встречи Радий Хабиров отметил, что он и его команда по-прежнему выступают за открытость и ничего скрывать не собираются. Он тут же вспомнил историю с публичными слушаниями в уфимской мэрии по строительству дельфинария в башкирской столице. По его мнению, осенью прошлого года городские власти повели себя не разумно, ограничив доступ на эти мероприятия.

- Уфа тогда, конечно, на определенное время сделала себе негативный имидж этими слушаниями по дельфинам, - посетовал он.

ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ НЕ БУДЕТ

Что касается предстоящей посевной кампании, по результатам которой Башкирия будет обеспечена продуктами сельского хозяйства вплоть до следующего года, то башкирские фермеры к ней уже готовы. Ни угроза распространения коронавируса, ни резко подешевевший рубль не повлияли на подготовку к ней.

- Никаких изменений в нашу посевную мы не вносили. Мы с надеждой смотрим на урожай, правда, немного погода беспокоит. Если в ближайшие две недели, не дай бог, сильные заморозки будут, то озимые могут пострадать. А так, все у нас в этом направлении отлично идет, - подчеркнул Хабиров.