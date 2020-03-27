Владимир Спиваков: «Мне радостно, что международный конкурс скрипачей пройдет в Уфе уже в третий раз»

Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова проходит в родном городе маэстро - Уфе раз в два года, собирая в башкирской столице молодых музыкантов со всего мира. На днях объявлен прием заявок на III Международный конкурс Владимира Спивакова, который пройдет с 17 по 21 октября и вновь подарит возможность любителям классического искусства познакомиться с молодыми талантами из разных стран - в конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 15 до 26 лет. Заявки принимаются на сайте конкурса www.vsvc.org до 1 июня.

- Мне радостно, что международный конкурс скрипачей пройдет в Уфе уже в третий раз. Я благодарен Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову, Правительству и Министерству культуры Республики Башкортостан за поддержку этого молодого, но важного проекта, - отметил Владимир Спиваков. - Конкурс скрипачей, организованный на моей родине, уникален тем, что каждый его победитель становится обладателем не только редкого инструмента (1 премия 2020 - скрипка работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года), но и счастливой творческой судьбы! Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс (лауреаты в 2016 и 2018 годов) уже известны на весь мир и выступают на лучших концертных площадках.

Жюри конкурса, как и в прошлые годы, будет интернациональным. В него вошли исполнители со всего мира: Владимир Спиваков (Россия), Борис Кушнир (Австрия), Дзёдзи Хатторо (Япония) и Тонг Вейтонг (Китай). А возглавит жюри выдающийся скрипач, чье исполнительское искусство ценится во всем мире Михаил Копельман (США). В рамках конкурса также пройдут мастер-классы от концертмейстеров Национального филармонического оркестра России, в которых смогут принять участие молодые музыканты со всей республики. Кроме того, в дни проведения конкурса состоятся мероприятия культурно-образовательной программы Академии Фонда Владимира Спивакова, которая открылась в башкирской столице в 2018 году - мастер-классы и концерты. Кстати, любители классической музыки смогут побывать не только на финале и заключительном Гала-концерте конкурса, но и послушать выступления молодых музыкантов на всех турах и, судя по опыту прошлых лет, пустых мест в зале не будет, ведь среди конкурсантов могут оказаться по-настоящему уникальные музыканты, такие, как Даниэль Лозакович или Мария Дуэньяс

Победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова Даниэль Лозакович уже дважды выступал в УфеФото: Мила КИЯН

«ЭТО КОНКУРС ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ»

- Конкурс Владимира Спивакова в Уфе - это конкурс высочайшего уровня! Я получил незабываемый опыт и яркие впечатления - на каждом туре были полные залы и очень теплая публика. Я горжусь, что стал первым из музыкантов, который стал победителем этого конкурса, - делится впечатлениями Даниэль Лозакович, который уже дважды побывал в башкирской столице - в 2016 году как участник конкурса, а в 2017 году уже как почетный гость фестиваля " Владимир Спиваков приглашает...". - После победы в Уфе я заключил контракт с известным музыкальным лейблом и выпустил свой первый альбом. Отличительной особенностью этого конкурса является и тот факт, что все участники имеют возможность получить в собственность редкие мастеровые скрипки, о чему мечтают все молодые музыканты.

Сегодня Даниэль Лозакович - один из самых ярких и востребованных скрипачей своего поколения, график которого расписан до 2022 года. Он выступает с лучшими оркестрами и самыми выдающимися дирижерами мира, но маэстро Спиваков занимает совершенно особое место в его творческой судьбе.

- Владимир Теодорович был моим самым первым большим вдохновением,- признается Даниэль Лозакович. - Он был первым дирижером, с которым я выступил. Для меня Спиваков - не только гениальный скрипач, но и гениальный дирижер. Мы с ним выступаем уже почти десять лет. Когда мы играм вместе, то становимся одним целым. Играть с Владимиром Теодоровичем это всегда огромное удовольствие. Мы делаем настоящую музыку.

Дважды побывала Уфе и юная испанская скрипачка Мария Дуэньяс: также, как и Лозакович он в прошлом году она принимала участие в фестивале "Владимир Спиваков приглашает... " - маэстро старается не терять победителей своего конкурса из виду и при любой возможности приглашает их в свои проекты. Выступить с маэстро, народным артистом России и Башкирии смогут и участники конкурса, который пройдет в три тура. На первом и втором турах конкурсанты исполнят авторские программы в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, а в финале - скрипичные концерты популярных композиторов XI -XX веков, а в завершении состоится традиционный гала-концерт.