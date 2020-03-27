2020-03-27T15:19:23+03:00
Общество

На осмотре врач не придал этому значения: в Башкирии у маленького мальчика нашли смертельную болезнь

После «химии» опухоль отступила, но необходимо дорогостоящее лекарство, чтобы закрепить результат
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: БФ "Потерь нет"Фото: БФ "Потерь нет"
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Маленькому Имрану Гильманову из Уфы всего 1,8 месяцев, и большую часть своей жизни малыш провел среди больничных стен, в окружении капельниц и аппаратов. Когда Имрану исполнилось 3,5 месяца, врачи ошарашили родителей страшным диагнозом «Нейробластома забрюшинного пространства слева», 2 стадия. Когда первые эмоции утихли, родители взяли себя в руки и начали бороться за жизнь своего долгожданного сынишки. Имран очень близок к выздоровлению, но ему нужно продолжить дорогостоящее лечение, чтобы опухоль больше не вернулась.

ЛЕВУЮ ПОЧКУ ПРИШЛОСЬ УДАЛИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Мама Имрана любит вспоминать историю, как она выбирала редкое имя для будущего сына.

- Случайно услышала в видеоролике имя Имран, там положительный молодой человек со своей невестой, красивый и сильный, и поняла - это имя моего будущего сына. Позже я узнала, что оно означает «жизнь», - с улыбкой вспоминает мама. – А через четыре месяца, 19 июля 2018 года, на свет появился наш долгожданный мальчик.

Родился Имран в срок совершенно здоровым мальчуганом, родители не могли нарадоваться на крепкого карапуза. А в месяц на плановом осмотре доктор на УЗИ обнаружил кисту на левой почке, но почему-то не придал этому значения.

- Про кисту нет ни слова в заключении, врач сказал, что она обязательно рассосется, нет повода для беспокойства, - вздыхает мама Имрана.

Чудо не произошло, и когда мальчику исполнилось 3,5 месяца, новое УЗИ показало, что безобидная киста на самом деле - это злокачественное образование, нейробластома забрюшинного пространства 2 степени. К счастью, опухоль заметили на ранней стадии, поэтому сразу же начали химиотерапию. В 2018 году врачи попытались убрать опухоль, но она серьезно проросла во внутренние ткани, поэтому левую почку пришлось удалить полностью.

- Тогда мы перешли на «химию» и стали наблюдаться, но спустя полгода опухоль снова выросла на 75%, хотя обычно она растет очень медленно – всего несколько миллиметров в год, - говорит мама мальчика. – Как объяснили нам московские медики, опухоль изменила генетику, и они сталкиваются с таким впервые. В июне 2019 сыну сделали повторную операцию по удалению опухоли. Там же в московской клинике Имранчик встретил свой первый день рождения. Врачи признавались, что вообще не думали, что малыш выживет после таких сложных операций.

«НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ И ЖИЗНЕЛЮБ»

Из-за болезни малыш сделал свои шаги всего лишь месяц назад, но реабилитологи уверяют, что это чудо, что Имран вообще встал на ноги после трех операций и химиотерапий, постоянно находясь в лежачем положении.

Сейчас Имран уже выписался из больницы и находится дома. Мама до сих пор вспоминает счастливый момент перед выпиской, когда врач сообщил ей радостную новость.

- Доктор пришел в палату. У самого невозмутимое лицо, а глаза улыбаются, и говорит: «Я к вам с новостями, у вас все хорошо, опухоль вдоль позвоночника ушла. Это настоящее счастье, - улыбается женщина.

Конечно, говорить об окончании лечения рано. Чтобы закрепить результат и опухоль не вернулось, Имран должен принимать «сухую» химиотерапию – препарат «Роаккутан», а также постоянно наблюдаться и проходить обследование на МРТ. Помочь мальчику с приобретением дорогостоящего лекарства вызвался благотворительный фонд «Потерь нет». Он объявил сбор сразу на 15 упаковок препарата общей стоимостью 87400 рублей, которые нужно собрать до 20 апреля.

- Имран у нас жизнелюб и борец. Наш дедушка говорит, что Имран помогает, дает силы и энергию, - улыбается мама мальчика. – Мы все мечтаем, чтобы он поскорее поправился, и мы забыли о болезни навсегда.

Если и вы хотите помочь этому улыбчивому кареглазому малышу поскорее поправиться и помочь с покупкой лекарства, вы можете обратиться в благотворительный фонд «Потерь нет», где на личной страничке Имрана вы найдете все необходимые реквизиты, а также последние новости о состоянии малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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