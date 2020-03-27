Меры поддержки бизнеса в Башкирии в условиях коронавируса: власти готовы пойти на уступки

Рестораны, магазины, фитнес-центры и клубы — из-за угрозы коронавируса большей части заведений республики пришлось закрыться. Малый и средний бизнес в Башкирии несет убытки, из-за закрытых границ страдает и реальный сектор, чтобы помочь предпринимателям удержаться на плаву в условиях карантина, власти разработали различные меры экономической поддержки. Их озвучили сегодня, 27 марта, на онлайн-брифинге.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

Власти Башкирии готовы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также предприятиям из тех секторов экономики, которые пострадали из-за пандемии сильнее остальных, - их 13. Это гостиничный бизнес, туристический, общепит, культурно-развлекательные заведения, спорт, частные дошкольные учреждения, организации дополнительного образования и прочие. Они — в приоритете, но меры поддержки распространятся и на организации, которые могут вынужденно оставить работу по распоряжению властей.

Во-первых, поддержка коснется налоговых выплат. Все эти организации до 31 декабря 2020 года будут освобождены от уплаты налога на имущество. Кроме того, для них будут снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН): «доходы» с 6% до 1%, «доходы-расходы» с 15% до 5%. Власти также приняли решение понизить коэффициент на исчисление налога до 0,005, а ставку на земельный налог снизить или освободить бизнес от нее вовсе.

Во-вторых, власти хотят снизить арендную нагрузку организаций. Тех, кто арендует объекты государственной и муниципальной собственности, предлагают освободить от уплаты аренды совсем. А частным арендодателям, которые согласятся дать 50-процентную скидку и отсрочку по платежам своим арендаторам, освободят от уплаты налога на имущество.

Радий Хабиров уточнил, что навстречу готовы пойти и ресурсоснабжающие организации. Они могут предоставить отсрочку по оплате ЖКУ для организаций, которые оказались в сложном положении из-за пандемии.

Для малого и среднего бизнеса хотят снизить арендную нагрузкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В-третьих, для выкупа задолженностей торговых сетей перед МСП власти создают Факторинговую компанию. Кроме того, вводится мораторий на проведение контрольных мероприятий. С проверкой будут приходить только в том случае, если есть реальная угроза здоровью.

- Наша поддержка будет расширяться, если больший круг предприятий или секторов экономики будет попадать в сложнейшие ситуации, мы, соответственно, будем менять наш комплексный план, - пояснил глава региона Радий Хабиров.

ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Власти Башкирии расширяют перечень системообразующих предприятий. Чтобы они работали бесперебойно даже в условиях возможных срывов поставок, будут проводиться мониторинги. Предприятиям, которые столкнутся с проблемами, власти обещают оказать помощь.

Региональный фонд развития промышленности решено пополнить на 200 млн рублей и расширить его программы поддержки. Речь идет о разработке программы предоставления льготного займа в целях пополнения оборотных средств промышленных предприятий и упрощения процедуры получения займа и снижения порога до 25 млн рублей для инвестпроектов в сфере легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.

Многие производства столкнулись с нехваткой материалов и комплектующих, которые поставлялись из-за рубежа - возникла необходимость в импортозамещении.

- Важно сохранить стабильное функционирование наших предприятий, поэтому мы будем поддерживать производства, которые дают импортозамещение по производству товаров и услуг в приоритетном порядке, - заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

КАК ПОМОГУТ ОСТАЛЬНЫМ СФЕРАМ

Остальные сферы экономики тоже в той или иной степени пострадали из-за пандемии. Чтобы снизить издержки сельского хозяйства, власти Башкирии предлагают субсидии на приобретение техники и оборудования, минеральных удобрений, племенного скота и товарного маточного мясного поголовья.

Для помощи строительной сфере в муниципальных образованиях республики создадут госкомпании по развитию жилищного строительства для получения льготного проектного финансирования.

- Многие компании, которые существуют на строительном рынке, - их финансово-экономические показатели не позволяют получать банковское финансирование и рассчитывать на поддержку федеральных программ. Мы пришли к выводу, что создание таких компаний, которые будут иметь господдержку, даст возможность привлекать средства банков. До 40% - это будут свои средства компаний и до 60% будет банковое финансирование, - объяснил Назаров.

В муниципалитетах создадут госкомпании по развитию жилищного строительстваФото: Михаил ФРОЛОВ

По мнению властей, эта мера даст сразу два положительных эффекта.

- Во-первых, строительные компании в муниципалитетах будут работать на подрядах у госкомпаний, соответственно, деньги пойдут в реальный строительный сектор. Во-вторых, это будет стимулировать строительство многоквартирного жилья в муниципалитетах, - уточнил Назаров.

Для поддержки экспорта власти намерены расширить программу субсидирования транспортных затрат предприятий-экпортеров, включая штрафные санкции за время простоя на границе, увеличение суммы транспортных расходов из-за изменения курса валют и пр.. Предполагается также субсидировать затраты, связанных с реализацией товаров на экспорт и ускорить возмещение НДС для пополнения оборотных средств компаний посредством банковской гарантии.

Для стимулирования инвестиционной активности власти готовы компенсировать курсовую разницу при покупке оборудования по приоритетным проектам при условии, что этот проект продолжит развиваться в оговоренных по документам сроках. Также предусмотрено возмещение части процентной ставки по кредитам на инвестцели, снижение требуемого уровня объема инвестиций в форме капвложений с 1 млрд до 500 млн рублей для возмещения затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры и обеспечение строительства за счет бюджета республики объектов той же инфраструктуры.

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Некоторые мероприятия, предложенные властями, касаются сразу нескольких сфер. Центральное место здесь занимают меры по организации санитарно-эпидемиологической защиты от коронавируса.

Но остальные две меры тоже существенны. Во-первых, власти снимают сезонные ограничения на движение грузового транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Во-вторых, снимается запрет на разгрузку продовольственных товаров в ночное время, а значит ассортимент продуктов на прилавках будет пополняться быстрее.

Теперь продовольственные товары разрешат отгружать даже в ночное времяФото: Алексей БУЛАТОВ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ

- Все принимаемые меры - они довольно затратны и значительны для нашего республиканского бюджета. Разработанный пакет преференций по своим масштабам, я бы сказал, беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит около 15 млрд рублей, - заявил Хабиров.

Чтобы реализовать все задуманное, власти хотят выстроить новую систему управления «без излишних бюрократических процедур» - систему проектного управления. Ее задача — мониторить ситуацию постоянно и принимать решения.

- Принимая во внимание неблагоприятную конъюнктуру рынка, падение цен на нефть, резкие колебания валютных ресурсов, ограничение международных транспортных сообщений, наша главная задача в среднесрочной перспективе сохранить устойчивость экономики, не допустить рост безработицы. Особенно важно обеспечить стабильную работу системообразующих предприятий, решить вопрос замещения поставок иностранных комплектующих, чтобы не допустить остановки производств, - подчеркнул Хабиров.