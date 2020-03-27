2020-03-27T15:12:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Уфе с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Власти Уфы сообщили, что в нерабочую неделю с 28 марта до 5 апреля 2020 года торговые центры закрывать пока не будут
Эльвина АПАРИНА
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На улицу лучше пока не выходитьНа улицу лучше пока не выходитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, в России и Башкирии признана нерабочей. Пусть нововведения касаются не всех, но большая часть людей все же будет отдыхать. «Комсомолка» узнала, что закрыто и что будет работать на нерабочей неделе.

ТЦ ПОКА БУДУТ РАБОТАТЬ

27 марта, в башкирском Белом доме состоялся экстренный брифинг главы Башкирии Радия Хабирова и вице-премьера Андрея Назарова по экономической ситуации в регионе. Глава региона сообщил, что торговые центры пока будут работать.

- По торговым центрам решения по закрытию у нас в мыслях не было. Подчеркиваю, пока не было, - заявил Хабиров.

«КПУфа» связались с несколькими ТЦ и узнали, в каком режиме они будут работать.

ТЦ Мега. «Работаем в прежнем режиме, и магазины одежды, и продуктовый. По фудкорту решение еще не принято».

ТЦ Планета. «Работаем в прежнем режиме, будут закрыты кинотеатр, аквапарк, детская зона и фудкорт».

Как будут работать ТЦ Ультра и ТК «Центральный», пока неизвестно. Но по нашим данным, в первом торговом комплексе будет работать только продуктовый круглосуточный гипермаркет.

АПТЕКИ И БОЛЬНИЦЫ

Пандемия – не время отдыха для фармацевтов и медиков. Аптеки, в том числе и круглосуточные, будут работать в Уфе в привычном режиме, дабы обеспечить население лекарствами.

Аптеки будут работать в прежнем режиме

Аптеки будут работать в прежнем режиме

Власти Башкирии сообщили, что во всех аптеках будут маски и антисептики.

Без медицинской помощи в республике тоже никто не останется, заявили на очередном брифинге, посвященном коронавирусу, в региональном минздраве. Все больницы и поликлиники будут работать в прежнем режиме и принимать пациентов, которым действительно требуется помощь.

- Изменения коснутся только плановой госпитализации и плановых профилактических осмотров, все остальные виды медицинской помощи жители Башкирии получат в полном объеме. Экстренных больных так же будут принимать в поликлиниках, а льготные лекарственные препараты будут выписываться сразу на три месяца, чтобы люди поменьше ходили по поликлиникам и стояли в очередях за рецептами, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Плановые операции пока отменять не будут. Но люди, которые недавно вернулись из-за границы, перед плановой операцией или госпитализацией, должны будут две недели провести в самоизоляции.

ПРОДУКТОВЫЕ

Выходных не будет у и продуктовых магазинов и поставщиков продуктов. Все они будут трудиться в привычном режиме. Администраторы предупреждают, что продуктов хватит всем.

БАССЕЙНЫ И ФИТНЕС

Бассейны и фитнес-клубы закрыты уже с 23 марта. Когда откроются оздоровительные комплексы, неизвестно.

РЕСТОРАНЫ

На нерабочей неделе уфимцы не смогут поужинать в любимом ресторане. Все заведения общепита будут закрыты с 28 марта. Еду можно будет только заказать домой. Курьер при желании может оставить заказ под дверью, чтобы лишний раз не контактировать друг с другом. Кафе, рестораны и столовые закрыты до 5 апреля.

Общественный транспорт будет ездить также

Общественный транспорт будет ездить также

СВАДЬБА – ПОТОМ

Из-за пандемии придется даже пожениться позже.

- Если свадьба запланирована там, ее придется перенести, - прокомментировал сотрудник Роспотребнадзора Олег Мавлютов. – Если торжество ожидается дома, то лучше сократить количество гостей.

Жителям Башкирии, которые хотели зарегистрировать свой брак, придется перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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