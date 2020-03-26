2020-03-26T16:36:02+03:00
Общество

«Вес под сотню меня не устраивал»: жительница Башкирии решила изменить свою жизнь и похудела на 20 килограммов

Женщина продолжает каждый день заниматься спортом и стремительно терять вес
Яна БАЗЕКИНА
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Разница между этими фотографиями - 20 килограммов и неизмеримая порция восторга и гордости за свою силу волиРазница между этими фотографиями - 20 килограммов и неизмеримая порция восторга и гордости за свою силу воли
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Не за горами май и лето, а потому многие женщины готовятся встретить его во всеоружии – достают коротенькие платьица и любимые юбки, примеряют туфли на каблуках и, конечно же, начинают худеть. Зима и новогодние праздники отложились парочкой лишних килограммов на талии, поэтому кто-то садится на жесткую диету, кто-то клянется не заглядывать в холодильник после 18.00, а кто-то покупает абонемент в фитнес-зал и наматывает километры на беговой дорожке.

35-летняя Вера Бердюгина из Стерлитамака никогда особо по поводу своей внешности не беспокоилась: ну есть лишние килограммы, ну не налезает любимая юбка – ну и что? Не морить же себя голодом и комплексовать из-за отражения в зеркале. Но только когда стрелка весов перевалила за сотню (при росте 169 сантиметров), а маленькая дочь начала невинно интересоваться, почему мама такая большая, женщина решила – хватит! Пора заняться собой и своим здоровьем, нужно срочно похудеть!

Вера часто любит готовить десерты для своей дочурки. Ну как удержаться и не попробовать!

Вера часто любит готовить десерты для своей дочурки. Ну как удержаться и не попробовать!

«ИЗ ВСЕХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК – ПОХОД В МАГАЗИН»

Вера работает инженером пожарной и газовой безопасности, в одиночку воспитывает трехлетнюю дочь и со спортом всегда была на «вы».

- Разнообразием мой день, конечно, не отличается. С утра закинула дочку в садик, сама на работу, после работы снова в садик, потом к плите, а вечером – здравствуй, диван и телевизор, - смеется Вера. – На выходных из активных развлечений только прогулка по парку да поход в магазин.

Молодая мать признается, что никогда раньше не придерживалась здорового питания: ну тут какой сельдерей и куриная грудка, если дочь просит испечь пирожков и тортик на десерт!

- Вкусно поесть мы любим всей семьей. Никогда себя ни в чем не ограничивала, ела все, что хотела, и в любых количествах. Сладкое, выпечка, конфеты, шоколад, булочки, пицца, фастуфуд… Сядешь чай пить, а остановиться уже не можешь, - признается Вера. – Повторюсь: у меня никогда не было комплексов по поводу лишнего веса, я с самого детства была эдакой пампушечкой. После родов сначала похудела до 80 килограммов, а потом вес опять постепенно вернулся.

Женщина признается, что первый брак у нее не сложился, кавалеры приходили и уходили, а Вера мечтала о любящем супруге и крепкой семье. В какой-то момент Вера поймала себя на мысли, что с грустью заглядывается на фотографии стройных красавиц в журналах и не очень довольна своим отражением в зеркале. Последней каплей стал невинный вопрос дочурки: «А почему мама Кати маленькая, а ты такая большая?». Тогда Вера твердо решила – пора худеть!

ЗА ДЕСЯТЬ ТРЕНИРОВОК СБРОСИЛА 10 КИЛОГРАММОВ

Какой сделать первый шаг к стройной фигуре, Вера решительно не знала. Голодать совсем не хотелось, пробежки в парке тоже нагоняли тоску.

- Все мои прежние попытки сесть на диету или заняться спортом всегда быстро заканчивались провалом, потому что у меня не было ни стимула, ни силы воли, - признается молодая мать. – Как-то, пролистывая соцсети, я увидела пост на странице своей подруге. Нужно было поучаствовать в конкурсе, а главный приз был – абонемент на два месяца в фитнес-клуб. На удивление, я выиграла и уже вскоре отправилась на тренировки. Сначала занималась в группе, а потом мой тренер Лена предложила заниматься у нее персонально. К тому времени я уже прилично скинула и, окрыленная успехами, сразу согласилась.

Сейчас Вера активно занимается спортом и стремительно теряет вес

Сейчас Вера активно занимается спортом и стремительно теряет вес

Тренировки начались 15 ноября 2019 года. Вера признается, что поначалу занятия давались ей очень тяжело: болели все мышцы, подкашивались ноги, дрожали руки. Хотелось просто все бросить и убежать, но тренер вселила в женщину веру в себя и в свой успех.

- Лена мне так и сказала: ты 35 лет над собой издевалась, наедала свои килограммы, и теперь придется хорошенечко попотеть, чтобы от них избавиться. Зато потом я буду стройняшка – красивая и здоровая. Я ее послушала, и результат не заставил себя ждать – за 10 персональных тренировок я сбросила 10 ненавистных килограммов!

Конечно, Вере пришлось кардинально изменить и свой режим питания. Все-таки не получится сжигать жир на тренировках, уплетая по вечерам пирожки. По совету диетолога и тренера, она исключила из своего меню сладкое, картофель и хлеб, и отдает предпочтение свежим овощам, фруктам и зелени. Никакой газировки и магазинного сока – только чистая питьевая вода.

- Конечно, иногда хочется сорваться. Особенно, когда по вечерам домочадцы садятся пить чай, и по дому разносится умопомрачительный запах сдобы. Но потом ты смотришь на себя в зеркало, вспоминаешь, сколько слез и пота было пролито, и… откладываешь конфету и грызешь огурец, - смеется Вера.

«ВЫКИНУЛА ПОЛОВИНУ СВОЕГО ГАРДЕРОБА!»

А в феврале тренер предложила Вере поучаствовать в марафоне по похудению. Его смысл заключается в том, что на протяжении 70 дней, с 18 февраля по 28 апреля, участницы активно тренируются и сбрасывают вес. Кто больше сбросил – тот и победитель, хотя награду в виде красивого подтянутого тела получают по факту все.

Тренер Елена вдохновляет своб подопечную на настоящие подвиги

Тренер Елена вдохновляет своб подопечную на настоящие подвиги

- Я сначала хотела отказаться, а потом вдохновилась и решилась. Мой тренер – настоящий дьявол в образе девочки-цветочка, спуску не дает! Сейчас я уже на середине марафона и потеряла еще около 10 килограммов, но не собираюсь останавливаться! Такой вес у меня был, наверное, лет в 15, понимаете? Я выкинула половину своего гардероба, потому что он мне велик. Теперь с нетерпением жду лета, чтобы прикупить себе новых обновок и похвастаться стройной и подтянутой фигурой, - радуется Вера. – Смотрю на свои старые фотографии и не могу нарадоваться: пропали щеки и бока, появилась талия. Даже не верится, что я раньше могла жить в весе под центнер!

Вера настоятельно рекомендует всем девушкам и женщинам, которые имеют проблемы с лишним весом, отбросить свои страхи и записаться в фитнес-клуб, ведь стройная фигура – это не только секрет привлекательности, но и залог здоровья.

КОМПЕТЕНТНО

Что поможет похудеть: диета или здоровое питание с сочетании со спортивными тренировками, и в чем вред голодания, объясняет фитнес-тренер.

Елена Галимова, фитнес-тренер World Gym

- Жёсткие изнурительные диеты практически всегда приводят к срывам и уничтожению запасов в холодильнике. Незначительный и быстрый сброс веса в этом случае приведёт к еще большему набору веса впоследствии. Причина этого в компенсации - все то, что организм не получал в течение диеты, он начнёт вновь копить и откладывать про запас, чтобы не оказаться в ситуации стресса и голода.

Пара занятий с гантелями, и никаких тортиков не захочется

Пара занятий с гантелями, и никаких тортиков не захочется

СОВЕТ ОТ ПСИХОЛОГА

Елена Садыкова, психолог:

- При проявлениях самосаботажа первым делом стоит проверить - а ваша ли это цель? И получаете ли вы удовольствие от процесса? Дело в том, что в психологии нет такого понятия как «лень» - это слово мы придумали для выражения негативного отношения к себе и другим. Психике не лень, она не видит пользы для себя в том, что вы делаете, и не выделяет на это ресурсы.

Поэтому прежде чем насиловать себя диетами и спортзалом, разберитесь, насколько истинная у вас мотивация. Если желание настоящее, а не навязанное обществом, если цель - ваша, если есть удовольствие от процесса, то проблемы могут возникнуть разве что только в первый раз, когда вы выходите из зоны комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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