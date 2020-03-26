2020-03-26T10:20:38+03:00
Происшествия

«К рождению уже обустроили детскую»: врач из Уфы, по вине которого умер ребенок, избегает ответственности

Калининский районный суд вынес обвинительный приговор, однако Верховный суд его отменил и затребовал повторную экспертизу
Эльвина АПАРИНА
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Динара хочет добиться справедливости и наказать виновныхДинара хочет добиться справедливости и наказать виновных
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В феврале 2017 года у молодой пары Абдуллиных в семье произошло горе – в уфимском перинатальном центре умер их новорожденный сын. Как ранее сообщала «КП – Уфа», Динара Абдуллина поступила в роддом 13 февраля 2017 года. Женщина рассказала, что у нее уже начались схватки, а ей еле удалось разбудить спящую медсестру. А потом и вовсе оказалось, что акушерок свободных нет – у всех роды, ждите. Прибежали к уфимке в самый последний момент.

РЕБЕНОК НЕ ЗАКРИЧАЛ

- Как дышать, что делать - мне никто не подсказывал. Да все это и не важно: главное, что я родила, и даже день не смогла понянчить моего сыночка, - говорила Динара.

Женщину сразу насторожило, что ребенок не закричал, как положено. Молодой парень, ассистирующий на родах, объявил ей, что ребенка нужно срочно переводить в реанимацию. Новорожденного сразу же унесли, но в реанимацию по каким причинам-то не положили. Позже рентген покажет воспаление легких, а мальчика, наконец, переведут в реанимационное отделение, но драгоценные часы к тому моменту уже уйдут. Через несколько часов Динаре сообщили, что спасти ребенка не удалось.

- Врачи халатно отнесись к своим должностным обязанностям и не один раз, - считает отец ребенка, Наиль Абдуллин. - Возможно, если бы Динару положили раньше, смогли бы распознать болезнь раньше. Вторая ошибка - сына поздно перевели в реанимацию, а у него была пневмония, разве можно было бездействовать? И что там с аппаратом, непонятно. Вдруг он был сломан?

ОБИВАЛИ ПОРОГИ СУДОВ

Вопросов у Наиля и Динары Абдуллиных было тогда немало, но врачи дать ответов не могли. С потерей супруги не стали мириться и закрывать глаза, было принято решение судиться, дабы наказать виновных. Уголовный процесс начался в том же 2017 году, прошло уже три года, но итогов все еще никаких нет. Динара рассказала, что за эти три года были собраны достаточные доказательства вины врача. В ходе следствия супругам приходилось более трех месяцев ждать результатов экспертизы.

- Исходя из материалов дела, именно лечащий врач была обязана обеспечить ему надлежащее лечение и поддержку. Но из беспечности и недостаточной квалификации она недооценила тяжесть состояния моего ребенка и ничего не предприняла для его спасения. Несмотря на то, что она присутствовала на родах, проводила первичный осмотр сразу после родов, не смогла надлежащим образом оценить его состояние и принять меры по его лечению. Только ее некомпетентность, самоуверенность, самонадеянность повлекли за собой смерть моего ребенка, - вздыхает Динара.

Супруги ждали ребенка с нетерпением – к его рождению обустроили детскую, купили все необходимое для малыша и даже не допускали мысли, что может произойти такая трагедия.

- Несмотря на то, что Кировский районный суд Уфы признал врача виновной и вынес обвинительный приговор, Верховный суд назначил повторную экспертизу по надуманным основаниям. Она будет проводиться уже в Уфе, когда первая прошла в Казани, - продолжает Динара.

Супруги очень переживают, что дело просто-напросто замнут и обращаются во все инстанции, чтобы добиться справедливости. Сама врач сейчас находится в декретном отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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