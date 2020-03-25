Рак на фоне стресса: в Башкирии молодую женщину долгое время лечили по ошибочному диагнозу

31-летняя Айгуль Хайруллина из села Аскарово Абзелиловского района почти три года борется с раком гортаноглотки. Женщина вынуждена каждый месяц летать с сестрой в Москву на капельницы, ведь живет она последнее время только благодаря им. У Айгуль удалены голосовые связки, но, несмотря на это, она продолжает бороться. Все могло бы быть намного лучше, если бы врачи сразу поставили правильный диагноз женщине, ведь поначалу, целых полгода, ее лечили от обычной ангины.

ЗАБОЛЕЛА НА ФОНЕ СТРЕССА

Жизнь Айгуль была беззаботной и радостной – любящий муж, интересная работа, друзья. Но в 2016 году произошло печальное событие – трагически погиб супруг, которым буквально жила Айгуль. Сильные стрессы сказались на здоровье Айгуль, нервы не выдержали, и она стала часто болеть. Больше всего беспокоило горло, а врачи размахивали руками и не понимали, что с ней.

- Целых полгода сестру лечили от ангины, говорили, что и анализы плохие из-за ангины. И только спустя шесть месяцев врач-узист Магнитогорска увидел на исследовании, что это вовсе не ангина, и направил в Уфу. Уже здесь врачи диагностировали последнюю стадию рака, - рассказывает ее сестра Гульшат. - Потеряли слишком много времени.

После этого Айгуль прошла лечение в онкологическом диспансере Уфы в радиологическом отделении, ей сделали лучевую терапию совместно с химиотерапией.

В мае 2018 медики обнаружили метастазы в лимфоузлах шеи и сделали операцию по удалению пораженных лимфоузлов. Затем четыре курса химиотерапии и долгожданная ремиссия. Но ненадолго – осенью 2018 года после контрольного обследования был обнаружен рецидив.

ПЕРЕЛЕТЫ – КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Тогда родные решились обратиться в клинику Блохина в Москве. Здесь Айгуль сделали вторую обширную операцию по удалению гортаноглотки полностью вместе с удалением близлежащих органов. Химиотерапия уже не помогала, и лечащий врач-химиотерапевт предложила таргентную терапию.

- Вот так каждый месяц мы с сестрой летаем в Москву на капельницу. Каждый раз процедура стоит 50 000 рублей, помимо этого приходится тратиться на билеты. На следующую капельницу полетим уже на днях. Из-за пандемии становится немного страшно за сестру, ведь в самолете очень много людей, а у нее иммунитет снижен, - говорит Гульшат.

Со слов родственницы, только эти капельницы помогают жить Айгуль. Чувствует она себя неважно, в основном только лежит, очень слаба.

- До последнего мне было стыдно просить о помощи, но сейчас иссякли все средства и возможности. Для меня сейчас важна любая помощь, важна любая копейка. Сама не верю, что это все происходит со мной. Заранее всех благодарю, кто не прошел мимо моей беды, - написала сама Айгуль в социальных сетях.

Если вы хотите помочь Айгуль, вы можете это сделать переводом средств на карту Сбербанка по номеру карты: 2202 2002 2372 0119. Карта на имя Айгуль Хайруллиной.

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