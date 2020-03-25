В Башкирии родные сестры заразились коронавирусом во время путешествия своей мечты

Коронавирус добрался и до Башкирии: накануне региональный минздрав сообщил о трех подтвержденных случаях заражения опасной инфекцией, а уже поздним вечером стало известно о четвертом инфицированном. На очередном брифинге по коронавирусу, представитель регионального роспотребнадзора уточнил, что все случаи привозные. Две жительницы Дюртюлей, ребенок из Уфимского района и 51-летний уфимец подхватили инфекцию во время зарубежных поездок по Европе и прилетели из Москвы в Уфу одним рейсом. Впрочем, чиновники заверили: все заболевшие сразу были изолированы, сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей, получают необходимое лечение и чувствуют себя вполне удовлетворительно.

ПОЛГОДА ЖИЛИ В ОЖИДАНИИ КРУИЗА

Вскоре выяснилось, что зараженными пациентками оказались родные сестры (а не мать и дочь, как сообщалось ранее) из Дюртюлей – 35-летняя Линара и 50-летняя Фаина (имена изменены – Ред.), вернувшиеся 15 марта из круиза по странам Европы. Долгожданное семейное путешествие, которые сестры планировали почти полгода, обернулось заточением в инфекционном боксе и серьезными проблемами со здоровьем.

Испания произвела неизгладимое впечатление на родных сестер. Фото: соцсети

«Комсомолке» удалось выяснить, что старшая сестра Фаина работает участковой медсестрой в одной из местных клиник, в свободное время увлекается духовными практиками. В путешествие ее пригласила младшая сестра, 35-летняя Линара – многодетная мать, домохозяйка и активная участница популярного круизного клуба.

Мечтой о путешествиях Линара загорелась еще в прошлом году. На своей странице в социальных сетях женщина постоянно публиковала фотографии с роскошными морскими пейзажами и уверяла, что теперь она точно знает, как объехать весь мир и не разориться, а также приглашала всех желающих на презентации круизного клуба. Но больше всего Линара мечтала отправиться в путешествие по странам Европы на огромном лайнере и осенью 2019 года поделилась со своими подписчиками радостной новостью.

- Уже в марте мы планируем со всей нашей большой семьей отправиться в наш первый круиз! В Европу! Это возможность увидеть за одну поездку три страны - Францию, Италию, Испанию, и семь городов - Марсель, Генуя, Чивитавеккья, Палермо, Кальяри, Пальма-де-Майорка и Валенсия, - ликовала молодая женщина.

«ВЛЮБИЛАСЬ В ЕВРОПУ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

Мечта Линары сбылась, и 8 марта женщина действительно отправилась в путешествие своей мечты вместе с семьей и старшей сестрой Фаиной, с которой с детства была очень дружна. Удивительно, но сестры знали о надвигающейся эпидемии коронавируса в Европе, но решили не поддаваться панике и страху и отправились за «незабываемыми» впечатлениями.

- Из зимы вернулись в лето. Пальма-де-Майорка – город, в который я влюбилась с первого взгляда, - увлеченно делилась Линара в социальных сетях, выкладывая фотографии с отдыха.

- Мой первый порт Чивитавеккья! Именно здесь началось мое путешествие на лайнере Grandiosa. Восторг, восхищение, радость переполняли моё сердце, готовое как бабочка выпорхнуть и обнять этот белоснежный, сказочный, волшебный лайнер. Желаю и вам пережить такие чувства от прикосновения к своей мечте! – вдохновленно описывала свои впечатления от поездки Фаина.

Сестры путешествовали на огромном круизном лайнере. Фото: соцсети

15 марта путешественники прибыли в московский аэропорт «Шереметьево», а оттуда прилетели в Уфу. Повышенной температуры или признаков недомогания у женщин не наблюдалось, а потому они спокойно отправились на такси в родные Дюртюли. По приезде сестры решили перестраховаться и, как положено, самоизолировались в частном загородном доме. Поскольку женщины вернулись из Европы, где уже бушевала эпидемия коронавируса, у них взяли необходимые анализы, и уже 21 марта пришел первый результат «Сомнительно». К счастью, у их близких и других контактных лиц опасная инфекция не подтвердилась.

«У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО. ТЕМПЕРАТУРА 36,6 »

Женщин на скорой немедленно доставили в уфимскую инфекционную клинику. Обе сестры чувствовали себя прекрасно – ни высокой температуры, ни удушающего кашля, ни одышки. Зато пришли результаты повторного анализа из новосибирского «Вектора»: коронавирус подтвердился.

Описывать свои симптомы и ощущения в беседе с журналистами женщины наотрез отказались: такая «слава» им ни к чему.

- Я рада, что вы проявляете беспокойство. Скажу вам только пару слов: у меня все хорошо, температура 36,6. Пожалуйста, больше не беспокойте меня, - заявила в беседе с «КП-Уфа» Линара, а Фаина и вовсе отказалась от комментариев.

Впрочем, в региональном минздраве поспешили заверить: сестры находятся в комфортабельных боксах, получают необходимое лечение, и их жизни ничего не угрожает. Сами же дюртюлинки абсолютно не жалеют о случившемся, ведь теперь им есть что вспомнить.

Сестры посетили и Италию, и Испанию, и Францию. Фото: соцсети

- В старости люди часто задумываются о жизни, о тех возможностях, которые им когда-то предоставлялись, но они из-за страха побоялись ими воспользоваться. И лучше вспоминать о том, что ты попробовал что-то сделать и сделал, чем думать о том, что из-за какого-то страха ты просто выбросил вот эту очередную свою возможность, - философствует на своей странице в соцсетях Линара, публикуя очередную фотографию на фоне лазурного моря и живописных скал.