Здоровье зубов - здоровье организма

Людей мы встречаем уже не по одежке. Главный показатель привлекательности человека - красивая белоснежная улыбка. Человек с открытой улыбкой и ровными здоровыми зубами вызывает расположение окружающих людей. Более того, здоровые зубы напрямую влияют на здоровье всего организма в целом.

Так ли сложно добиться того, чтобы зубы были здоровыми и красивыми на протяжении долгих лет?

Больные зубы - это неправильный уход за полостью рта, и не своевременное обращение к стоматологу. Масштабы заблуждений в области стоматологии поражают воображение: многие боятся врачей, кто-то не доверяет им, а другие - агрессивны и недоверчивы по отношению к медицине в целом. При этом многие занимаются самолечением. Чтобы немного улучшить такую ситуацию, сегодня мы расскажем вам о Стоматологической поликлинике №6 города Уфы, которая отметила свое 35-летие в прошлом году, и на сегодняшний день является современной многофункциональной клиникой, оказывающей весь спектр стоматологических услуг жителям Кировского района.

Выбираем специалистов.

Возглавляет поликлинику к.м.н., врач-стоматолог ортопед первой квалификационной категории Сергей Викторов. В поликлинике работает три кандидата медицинских наук; квалификационные категории имеют 31 врач-стоматолог и 20 средних медицинских работника. Врачи стоматологической поликлиники изучают новейшие технологии, обмениваются опытом с зарубежными коллегами, участвуют в международных конференциях, симпозиумах и мастер-классах. А также четыре раза становились победителями городского и республиканского конкурсов «Лучший врач года» в номинации «Стоматология». В преддверии празднования 100-летия здравоохранения РБ, и 35-летия со дня основания Стоматологической поликлиники №6 - Совет городского округа г. Уфа Республики Башкортостан наградил коллектив Почётным знаком «За большой вклад в социально-экономическое развитие города Уфы».

Профессионализм коллектива, готовность помочь каждому пациенту, комфортная и доброжелательная атмосфера, современное оснащение - слагаемые успешной работы Стоматологической поликлиники № 6 Уфы.

Современное оснащение.

В Стоматологической поликлиники № 6 успешно реализуется программа «Создание новой модели медицинской организации» с применением принципов бережливого производства, пациент - ориентированного сервиса. Проводятся обучающие семинары для персонала принципам процессного управления и проектного подхода.

Для качественного оказания медицинских услуг в поликлинике используются современное оборудование и материалы. Врачи-стоматологи поликлиники успешно применяют новейшие технологии. В поликлинике установлен дентальный компьютерный томограф Orthophos XG 3D/ Ceph (Sirona, Германия), являющийся универсальным диагностическим инструментом нового поколения.

Для более комфортного хирургического лечения пациентов применяется компьютерная анестезия, аппаратом STA (Single Tooth Anesthesia System), который контролирует давление и количество подающегося анестетика, используется ультразвуковой метод для удаления зубов, что дает возможность проводить операции максимально легко.

После установки имплантатов, наблюдение за пациентами проводится регулярно с применением уникального аппарата Osstel ISQ. Данная методика позволяет контролировать динамику интеграции имплантата, своевременное предупреждение о падающей стабильности, определение оптимального срока нагрузки имплантатов.

Особенность поликлиники.

Особенность поликлиники – использование лазерной стоматологии в лечении заболеваний полости рта. В арсенале врачей-стоматологов терапевтов – эрбивый и диодный лазеры Doctor Smile. При проведении хирургических операций с помощью диодного лазера, вследствие воздействия лазерного излучения, наступает гемостаз. Операции проводятся практически на бескровном поле, что создает психологический комфорт для пациента и врача.

Широкий спектр применения данной методики позволяет проводить ряд операций, которые значительно улучшают качество жизни пациентов. Врачи - стоматологи-ортопеды и зубные техники осуществляют все виды функционально- эстетического протезирования - применение CAD/CAM – технологии, изготовление безметалловой керамики (коронок, виниров и керамических накладок), протезирование на имплантатах.

С заботой о детях.

В 2018 году проведен ремонт в детском отделении. Для повышения комфортности ожидания обустроены детские уголки, оборудована «колясочная зона» со встроенными кодовыми замками. Кабинеты и холлы детского отделения оборудуются мониторами для просмотра познавательных мультфильмов, а чуткие врачи стараются найти подход к каждому маленькому пациенту- все это позволяет малышам избежать стресса во время приема.

В отделении установлен аппаратный комплекс Cavitron, который облегчает проведение детям профессиональной гигиены, уничтожая бактерии и эндотоксины с поверхности корня и бережно полирует поверхности зубов. Ортодонтическое лечение патологии прикуса проводится в любом возрасте с применением классических съемных конструкций, эластопозиционеров, эджуайс- техники.

Наши специалисты.

Хидиятов Марат Раисович свою врачебную деятельность начал в 1988 году в Стоматологической поликлинике № 6, где и работает по настоящее время в должности врача-стоматолога-хирурга. Стаж работы по специальности - 33 года. Имеет высшую квалификационную категорию.

Умело сочетает теоретические знания с практической работой. Консультирует и проводит лечение пациентов со сложными хирургическими стоматологическими заболеваниями.

Давлетова Рушания Талгатовна в профессию пришла по призванию. Еще в школе она решила стать стоматологом - дарить людям здоровую, счастливую улыбку. Начала свою трудовую деятельность в 1992 году в Стоматологической поликлинике № 6 в должности врача-интерна, с 1993 года работает врачом- стоматологом-терапевтом.

Уделяет особое внимание комплексному подходу в лечении пациентов, старается, что бы каждый пациент ушел от нее с белоснежной улыбкой, восстановленными зубами и хорошим настроением.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

Адрес: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 9.

Телефон: 8(347)272-13-66

Хозрасчетное отделение

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новомостая, д. 9. Тел. 8 (347) 272-46-62

Взрослое отделение

Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. С.Юлаева, д. 1/1. Тел. 8 (347) 276-90-23

Детское отделение

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 62/2. Тел. 8 (347) 276-83-54

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