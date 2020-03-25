Десятки тысяч семей могут лишиться жилья! Что делать с самостроем?

В реестр, который был запущен с января нынешнего года, попадают жилые дома, которым грозит снос из-за проблем с документами, - сообщает «Квадратный метр». Как правило, это связано с неправильным использованием земельного участка - на землях для индивидуального жилищного строительства вырастают многоквартирные дома в несколько этажей. Могут быть включены в реестр и коттеджные поселки - к примеру, построенные, вопреки правилам, на землях лесного фонда.

"Данных, сколько в стране самостроев, не существует, их никто никогда не считал. Мы делаем реестр, чтобы получить объективную информацию о таких объектах и оценить масштаб проблемы", - говорит глава Всероссийского центра национального строительной политики Александр Моор. Заявки на включение здания в реестр могут подать как жители, так и местные органы власти. Кроме того, ВЦНСП разослал запросы в госстройнадзор, департаменты и комитеты всех регионов с просьбой предоставить информацию о самостроях.

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Самый проблемный регион пока - Краснодарский край. "За 2019 год было подано 1200 исков о сносе таких объектов, то есть ежегодно число этих домов вырастает не менее, чем на тысячу", - говорит Моор.

По подсчетам ВЦНСП, из-за сноса этих зданий могут лишиться жилья десятки тысяч семей. В центре строительной политики подчеркивают, что в реестр включают только здания, где уже живут люди. В дальнейшем, вероятно, будет подниматься вопрос о легализации такой недвижимости - при условии, что эксперты признают дома безопасными. Кроме того, дома должны быть построены не позже декабря 2019 года - чтобы недобросовестные строители не возводили новые здания, надеясь, что их могут узаконить.

По предварительным оценкам, установленным критериям отвечает только каждая третья заявка, и только по этим домам будет рассматриваться возможность их сохранить.

Параллельно, по словам Моора, рассматривается ужесточение уголовных наказаний для чиновников, которые "закрыли глаза" на появление самостроя. "Пока у нас система двойных стандартов. Один дом собираются сносить, а соседний, точно такой же, почему-то никто не трогает. Когда одним можно, а другим нельзя, и это решает местная администрация, кому именно - мы получаем тысячи объектов под снос. А заложниками ситуации становятся простые люди", - говорит Моор.

Если же здание будет признано небезопасным для проживания, решить вопрос можно, создав инвестиционно привлекательные условия для застройщика, который мог бы, получив без торгов земельный участок, переселить жителей самостроя в законно построенный дом. "А недобросовестных строителей власть может с помощью правоохранительных органов привлечь к ответственности", - отмечают в ВЦНСП.

В российских городах прогнозируется ажиотажный спрос на жилье

Cлучаи незаконного возведения многоквартирных домов на землях, отведенных совершенно под иные цели, встречаются в России довольно часто, говорит член Общественного совета при Минстрое Гарипов Рифат Рузилевич. "Граждане, приобретая квартиру в таком объекте, могли даже не знать о существовании этих нарушений. Сейчас, в условиях проектного финансирования и работы с эскроу, подобная ситуация возникнуть не может. Но речь идет об объектах, которые были построены до перехода рынка на новые правила", - отмечает он. Власти должны, с одной стороны, выявить небезопасные здания, и тут может быть принято решение о сносе. Но с другой стороны, нельзя оставить людей без их законного жилья из-за халатности чиновников, которые выдавали нечестным на руку застройщикам разрешения на строительство таких объектов, считает Гарипов.

В ряде случаев есть шанс узаконить подобные постройки. Это происходит в два этапа. Первый - изменение категории земли, второй - узаконивание самого дома. Здание должно соответствовать нормам безопасности, иметь коммуникации, рассчитанные на многоквартирный дом, соответствующую инфраструктуру. "Очевидно, что ответственность за нарушения должны нести не только застройщики, но и чиновники, которые подписывают подобные разрешения на строительство либо закрывают на это глаза", - подчеркивает член Общественного совета.