Как будут работать в Уфе театры, музеи и библиотеки в условиях карантина из-за коронавируса

С понедельника в Башкирии закрыли кинотеатры, театры, концертные залы, частично библиотеки и музеи из-за внесенных поправок в Указ главы региона Радия Хабирова «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции». Изменения предусматривают ужесточение карантинных мер, касающихся работы и учреждений культуры. Если ранее допускались мероприятия с участием не менее 250 человек, то с 23 марта их количество ограничено до 50 человек. В этот же день на расширенном совещании руководства Министерства культуры Башкирии было решено закрыть до 20 апреля все подведомственные учреждения. Но без развлечений жители республики все-таки не останутся. Как заявили в Минкульте РБ, главные культурные учреждения республики - Башкирский театр оперы и балета, Башкирская филармония и ГКЗ «Башкортостан» переходят на режим онлайн трансляций. Русский драматический театр онлайн трансляций вести не будет, но зато покажет архивные записи на своем канале в YouTube, также, как и Национальный молодежный театр им. М. Карима и Башкирский театр кукол.

БАШКИРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА УХОДИТ В ОНЛАЙН

- Первоначально мы планировали давать спектакли на Малой сцене, но после ужесточения карантинных мер, решили полностью перейти на режим онлайн репертуарных спектаклей вплоть до 20 апреля, - рассказали в Башкирском театре оперы и балета. В программе онлайн-трансляций спектакли на любой вкус - оперы, балеты, постановки для юных зрителей, а также оперные и хореографические гала-концерты.

Программа трансляций, начало в 19.00:

26 марта - вечер одноактных опер «Моцарт и Сальери» Гиколая Римского-Корсакова, «Пир во время чумы» Цезаря Кюи (12+)

28 марта - концерт оперных шедевров «Опера-гала» (6+)

29 марта - мюзикл для детей «Летучий корабль» (6+)

31 марта - коллекция хореографических шедевров «Гала-концерт» (6+)

3 апреля - вечер одноактных оперетт Жака Оффенбаха «Муж за дверью», «Званый ужин с итальянцами» (12+)

4 апреля - мюзикл для детей «Кошкин дом» (6+)

5 апреля - балет для детей «Том Сойер» (6+)

7 апреля - концерт хоровых шедевров классической музыки «Здесь ХОРошо» (6+)

10 апреля - музыкальный спектакль «Кодаса» Загира Исмагилова (12+)

12 апреля - вечер с главным дирижером Башкирского театра оперы и балета, лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» Артемом Макаровым (12+)

ФИЛАРМОНИЯ УСТРОИТ ОНЛАЙН-МАРАФОН И ПОКАЖЕТ ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ИЗ «ЗОЛОТОГО ФОНДА»

Башкирская государственная филармония перенесла на следующий концертный сезон все выступления, запланированные с 23 марта до 16 апреля, но работу тоже продолжит и порадует зрителей онлайн-трансляциями, которые будут проходить на время карантин каждую среду. Уникальный онлайн-марафон - совместный проект Башгосфилармонии и телеканала «Башкортостан-24» стартует уже в среду, 25 марта, в 19.10 и продлится до 21.00. Посмотреть концерт, в котором примут участие все ведущие солисты и коллективы филармонии, можно посмотреть и на официальном YouTube канале заведения. Кроме того, во время карантина будут доступны для бесплатного просмотра лучшие концерты текущего сезона и из «Золотого фонда» филармонии. 26 марта в 19.00 начнется трансляция концерта «Мелодии Седого Урала», в котором примет участие Национальный оркестр народных инструментов, кураист Азат Бикчурин и композитор Урал Идельбаев.

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР ПОКАЖЕТ АРХИВНЫЕ ЗАПИСИ

Русский драматический театр сообщает, что онлайн трансляций в период карантина проводить не планирует, но сделает доступным архивные записи спектаклей прошлых лет на своем официальном YouTube-канале. Уже сейчас по ссылке https://www.youtube.com/RusdramTeatrUfa/ можно посмотреть спектакли «Плоды просвещения» (16+), «Дни нашей жизни» (16+) и «Чайка» (16+), а также концерты к 90-летию Булата Окуджавы (6+) и 70-летию Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе, в театре сейчас полным ходом идут репетиции новой постановки - спектакль по пьесе екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович «Свой путь» ставит художественный руководитель театра Михаил Рабинович. А в ближайших планах еще одна премьера, о которой зрители смогут узнать с помощью социальных сетей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР СОКРАТИТ КОЛИЧЕСТВО МУЗЫКАНТОВ, А МУЗЕИ БУДУТ РАБОТАТЬ ВИРТУАЛЬНО

Национальный симфонический оркестр республики первоначально планировал просто ограничить число зрителей, но с понедельника также полностью переходит в режим онлайн-трансляций. Концерт солистов оркестра, запланированный на 25 марта, пройдет без зрителей, которым полностью вернут деньги за ранее приобретенные билеты. Но, как сообщила пресс-служба оркестра, без музыки башкирских меломанов не оставят. Оркестранты репетируют апрельские концерты, правда, количество музыкантов временно придется сократить до 50 человек. Также на совещании было решено закрыть для посетителей Национальный музей РБ, Башкирский музей Боевой Славы, Башкирских художественный музей им. М. Нестерова. Литературный музей и его филиалы будут открыты, но только для единичных посетителей. Национальная библиотека им. А. З. Валиди и Башкирская библиотека для слепых продолжат работу, но отменят коллективные посещения. Как отметили директора библиотек, в настоящее время увеличилось число обращений о доставке книг на дом. Музеи также можно будет посетить виртуально. Учреждениям культуры республики на совещании было рекомендовано активно использовать социальные сети, проводить виртуальные экскурсии, видео-лекции, онлайн-читки, выгружать в сети Интернет архивные спектакли, концерты и осваивать новые формы общения со зрителем.