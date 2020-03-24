2020-03-24T15:48:50+03:00
Происшествия

«Ее похоронят рядом с папой»: молодую уроженку Башкирии в пылу ссоры зарезала ее любовница

За несколько часов до трагедии в реанимации после операции скончался ее отец
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Кровавой драмой закончилась ссора двух молодых представительниц ЛГБТ. Все произошло ранним утром 20 марта на съемной квартире в Сочи. Молодые женщины всю ночь распивали алкоголь, а уже под утро повздорили на почве ревности, после чего одна из них схватила кухонный нож и вонзила его в грудь своей любовницы. Осознав, что натворила, перепуганная женщина немедленно позвонила хозяину квартиры и честно призналась в содеянном. Вскоре в квартиру уже стучались полицейские и медики. К сожалению, лезвие задело сердце, и врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшей от острой кровопотери.

«ГОД НАЗАД ВСТРЕТИЛА СВОЮ ЛЮБОВЬ»

Как стало известно «Комсомолке», погибшей оказалась 28-летняя уроженка Абзелиловского района Башкирии Эльвира Я. Четыре года назад девушка перебралась жить в курортный город Сочи, где устроилась на работу, а в прошлом году встретила свою любовь – 24-летнюю Марину А.

Друзья уверяют, что девушки даже никогда не ссорились. Фото: соцсети

Друзья уверяют, что девушки даже никогда не ссорились. Фото: соцсети

Обе девушки никогда не скрывали свою нетрадиционную сексуальную ориентацию от друзей и близких, а потому сразу открыто заявили, что они любят друг друга, будут жить вместе и вообще – отныне они гражданские супруги. Не смущало Эльвиру и наличие у своей возлюбленной маленького сына: напротив, все, как полагается, семья и дети.

- Они были очень красивой парой. Видно было, что у них настоящие чувства, а не «показуха», как это часто встречается. Всегда улыбались, обнимались, шутили и никогда даже не повышали голос друг на друга, - рассказывают знакомые девушек.

Вот только идиллия в «радужном» союзе продлилась недолго. Женщины стали часто ссориться буквально из-за мелочей, а выпитый алкоголь, которым они обе расслаблялись после работы, часто усугублял ситуацию. Из-за чего вспыхнула ссора в ту роковую ночь, неизвестно. Родственники Эльвиры тоже не желают обсуждать подробности личной жизни убитой.

- Произошел несчастный случай, - вздыхает родная сестра уроженки Башкирии.

В отношении 24-летней Марины А. следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас молодая женщина находится в следственном изоляторе, а за ее сынишкой пока присматривают родственники.

- В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе следкома по Краснодарскому краю.

Марина признается, что не хотела убивать свою возлюбленную. Фото: СК Красноярского края

Марина признается, что не хотела убивать свою возлюбленную. Фото: СК Красноярского края

НЕЗАДОЛГО В РЕАНИМАЦИИ УМЕР ОТЕЦ

Друзья и близкие погибшей уроженки Башкирии до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Дорогой мой человечек, ты ушла совсем молодой. Я скучаю по нашим встречам, по звонкому смеху и печальным слезам. Я тебя запомню лишь всегда веселой, бурной. Ты прости, родная, что не смогла помочь, я бы так хотела оберегать тебя вновь и вновь. Ты прости, малышка, что не было меня, когда ты покидала семью и друзей. Мне тебя очень не хватает, - не может сдержать своих горестных эмоций подруга Зуля Х.

- Пусть земля тебе будет пухом, родная моя девочка. В мире больше не найти таких чистых, светлых и отзывчивых людей, как ты. Очень жаль, что все так вышло. Мы все будем по тебе очень сильно скучать, - горюет другая подруга Алина С.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» родная сестра убитой, по роковому стечению обстоятельств за несколько часов до гибели Эльвиры в Башкирии скончался ее отец. Оказалось, что за несколько дней до трагедии мужчину серьезно избили хулиганы: его отвезли в больницу и прооперировали, но 19 марта у мужчины начался отек мозга, и он скончался в реанимации.

Эльвира переехала в Сочи четыре года назад из Абзелиловского района Башкирии. Фото: соцсети

Эльвира переехала в Сочи четыре года назад из Абзелиловского района Башкирии. Фото: соцсети

- Это очень тяжело – потерять сразу двух близких людей. Отца мы уже похоронили, сейчас мы собираем деньги для транспортировки тела Эльвиры на родину. Хотим похоронить ее рядом с папой, на кладбище в Абзелиловском районе, - говорит сестра убитой. – На транспортировку требуется 70 тысяч рублей, нужно собрать их как можно быстрее, потому что тело до сих пор находится в морге.

Если вы хотите помочь безутешным родственникам с транспортировкой тела, можете внести посильный вклад. Карта привязана к номеру 8(961)919-65-39 (получатель Галиченко Галия Рафиковна, тетя погибшей).

«КП-Уфа»приносит искренние соболезнования близким Эльвиры Я.

ИСТОЧНИК KP.RU

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